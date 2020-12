Maďarsko: Opozice žádá podmínit "huxit" referendem

9. 12. 2020

Opoziční strana Párbeszéd chce, aby maďarská ústava zahrnovala ustanovení, podle nějž by jakékoliv potenciální vystoupení z EU ("huxit") vyžadovalo platné referendum.

Poslanec Tamás Mellár vyjádřil v úterý na tiskové konferenci znepokojení nad možností, že premiér Orbán a jeho vláda si přejí vystoupit z EU. Protože vstup do EU vyžadoval referendum, totéž by mělo platit i o vystoupení, uvedl Mellár.

Spolupředsedkyně strany Párbeszéd Tímea Szabóová tvrdí, že by to Orbánovi ztížilo vyvedení Maďarska ze společenství západních zemí. Pokud by proběhlo referendum, Orbán by drtivě prohrál, protože dvě třetiny Maďarů si přejí setrvat v EU.

