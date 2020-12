Britští konzervativci dojeli na trvalé porušování norem. Dojede na to i Babiš?

11. 12. 2020





Po dlouhá léta zneužívali britští konzervativci svou moc s cílem manipulovat politický systém ku svému prospěchu. Jenže Evropská unie má přesné předpisy a zákony, tak nyní tvrdě narazili. Zajímavá případová studie. Dopadne tak i Babiš?



V Británii, která nemá psanou ústavu, jsou pravidla politiky mlhavá a voliči, média a dokonce i někteří politikové jim špatně rozumějí. To, co je dovoleno a co není dovoleno, tvoří neustálou, měnící se mlhu, v níž se odehrávají klíčové bitvy o moc. (Jak podobné situaci v postkomunistických zemích!, pozn. red.)



Britští konzervativci jsou v této hře velmi dobří. Navzdory tomu, že byli málokdy opravdu populární, kompetentní, nebo schopní přijít s novými myšlenkami, podařilo se jim během posledních 10 let zůstat u moci prostřednictvím celé řady nekonvenčních manévrů - utvořili koalici s liberálními demokraty, změnili volební systém tak, že zavedli pevný pětiletý volební cyklus, ochromili nepřátelskou Dolní sněmovnu tím, že ji ilegálně suspendovali, a co je nejdůležitější, uspořádali nezvyklé a riskantní referendum o brexitu, prohráli ho a pak se postavili na stranu těch, kteří ho vyhráli, píše Andy Beckett.

Všechno toto manévrování je pro ně lehčí pro to, že jsou konzervativci v Anglii () považováni za přirozené vládce.Obvyklou reakcí na drzé zneužívání britského politického systému je pocit hrůzy, frustrace a bezmoci - mnozí argumentují, že Británie potřebuje pořádnou, psanou ústavu, která by takovouto mocenskou manipulaci znemožnila. Avšak to je velmi obtížné.Ve Spojených státech, v další zemi, kde existuje politický systém, který pravice podvodně manipuluje už desítky let, existuje daleko silnější vědomí mezi levičáky a centristy, že k tomu dochází, a Američané jsou více připraveni uvažovat o agresivní nápravě, jako například o rozšíření Senátu a Nejvyššího soudu, aby se omezila jejich konzervativní zaujatost. Existující politická pravidla tam přišla o většinu své legitimity: dokonce i týdeníkkterý je obyčejně při svých informacích o USA opatrně centristický, napsal v roce 2018, že se americká demokracie stala "tyranií menšiny", se zabudovanými preferencemi pro venkovské republikány. Je obtížné si představit, že by britské establishmentové periodikum napsalo, že britský politický systém je příliš zaujatý ve prospěch pravice.Avšak kritikové britského systému by si neměli zoufat. V důsledku brexitu se ukazuje, že pohrdání britských konzervativců předpisy a zákonem dosáhlo jako politická strategie svých hranic - stalo se kontraproduktivním.Brexitérská kampaň měla mnoho společného s úsilím moderní britské Konzervativní strany o hegemonii, s ochotou zvítězit jakýmikoliv prostředky. Boris Johnson a Dominic Cummings byli v poslední době profesionálnímí porušovateli předpisů. Brexitérská kampaň podobně jako konzervativci věřila, že když zrušíte předpisy, vytvořené jinými, vaše možnosti jsou bez hranic. Jak to tento týden řekla reportérka BBC v Brusela Katya Adler: "Pro britskou vládu jde ve věci národní suverenity o to, že můžete utvářet vlastní předpisy a můžete je také porušovat."Vyjednavači v Evropské unii vědí po celou dobu, že tohle je přístup brexitérů. To, že systematicky vyžadují dodržování principů rovného obchodování a ustanovení o tom, že Británie neodstoupí od existujících norem, dokazuje, že nedůvěřují Británii, že bude po odchodu z EU dodržovat jakákoliv pravidla, pokud nebudou přesně definována. Po dobu nesnesitelných čtyř let se úskočná britská vláda snažila přesvědčovat Evropskou unii, že brexitérskou Británii není třeba svazovat žádnými pravidly a předpisy. Jenže se jí to nepodařilo. Přepisy jsou často výrazem moci. A v Evropě, na rozdíl od Británie, konzervativci nemají moc,V lednu 2021, ať už Británie odejde z EU s dohodou nebo bez ní, se v určitých ohledech stane Británie zemí, která bude muset daleko více dodržovat předpisy než dosud. Kamionisté budou muset předem obdržet povolení vjet do hrabství Kent, pokud budou plánovat jet přes kanál La Manche, podniky budou muset vyplňovat formuláře, budou-li chtít dopravovat zboží z Británie do Severního Irska. Důsledky pohrdání konzervativců pro politická pravidla začnou být pociťovány všeobecně, a to námi všemi. I voliči, kteří se o politická pravidla nezajímají si toho všimnou.Podrobnosti v angličtině ZDE