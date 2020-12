Ohromující xenofobie Minářova hnutí "Pro lidi"/Milionu chvilek pro demokracii

4. 12. 2020



Dnes jsem zhlédl to uvítací video nového hnutí Pro Lidi, píše Jaroslav Miko.



Z mého pohledu pozitivně emoční, ale jinak nic nového pod sluncem.



Na slova jako "svěží vítr či noví lidé v politice", jsem už upřímně mírně alergický.



Samozřejmě znovu se budu opakovat. Je zcela legitimní a je to v pořádku, pokud v demokratické zemi vznikají nová občanská hnutí, nové politické strany. Je to základ občanského života, základ každé svobodné společnosti.



Co kritizuji v této souvislosti, je to načasování.





Nevěřím, že nové hnutí Pro Lidi má potenciál oslovit voliče ANO ani velkou část nevoličů. Bohužel v tom spatřuji pouze a jen konkurenci pro parlamentní demokratickou opozici. Ta je jistě zdravá a prospěšná, ale ne za situace, kdy Piráti+Stan mají skutečně reálnou šanci vyhrát příští sněmovní volby a kdy hnutí ANO ztrácí výrazně nejen preference, ale především koaliční potenciál.(samozřejmě se ve svých predikcích můžu mýlit).



Pokud jde o slova Mikuláše Mináře, že jeho nové hnutí nechce být další 5ti% stranou a z tohoto důvodu žádá veřejnost o podpis v on-line petici v počtu půlmilionů podpisů, toto není a nemůže být zárukou volebních hlasů.





Dát si do programového prohlášení toto:



"Pojďte s námi řešit:



Jak ochránit naše kulturní hodnoty. A efektivně vykazovat ze země cizince, kteří nepřijímají hodnoty tolerance, svobody a právního státu."



Pokud v Česku nějaký cizinec poruší významně český zákon, je vykázán ze země už nyní. Je to zákon.



V zemi, která není schopna poskytnout pomoc ani pár ohroženým dětem z řad uprchlíků je vážně toto potřeba dávat do politického programu?



Mikuláš Minář mi jednou osobně sdělil, při mé prosbě o podporu, že pokud by Milion chvilek podpořilo přijetí dětí, že by to mohlo jejich spolek poškodit.



Já tenkrát odpověděl, že demokracii a svobodu nelze činit bez schopnosti skutečné solidarity s těmi nejzranitelnějšími.



V novém hnutí Pro lidi vidím bohužel jen další politický marketing.😡

