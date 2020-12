Boris Johnson se dohodl v Bruselu s von der Leyenovou, že jednání o brexitu musí skončit za 72 hodin

9. 12. 2020





Evropská unie a Británie se musejí dohodnout o brexitové obchodní smlouvě do 72 hodin, nebo se začít připravovat na vypadnutí Británie z EU bez dohody, informovala Downing Street po tříhodinové recepci, jíž se ve středu večer účastnili Boris Johnson a Ursula von der Leyen.



Po recepci zůstávají i nadále "podstatné" neshody mezi Británií a EU. Johnson a von der Leyenová se dohodli, že jednání mohou pokračovat, ale jen další dva dny.



Downing Street uvedla, že rozhovory byly "upřímné", což znamená, že šlo o drsnou konverzaci.

Podle Downing Street dále trvají "velké neshody" mezi oběma stranami a je "nejasné", zda mohou být odstraněny. Johnson a von der Leyenová souhlasili, že do neděle se musí jasně rozhodnout o budoucnosti rozhovorů.Boris Johnson nadále tvrdí, že nemůže přijmout dohodu, která by svázala Británii s dodržováním předpisů Evropské unie. Chce, aby měla Británie volný přístup na evropský trh, ale nechce dodržovat jeho předpisy.Evropská unie uvedla, že plánuje vbrzku zveřejnit své plány pro případ vypadnutí Británie z EU bez obchodní dohody, aby dále létala letadla a byly chráněny hranice.Vedoucí představitelé EU sdělili svým parlamentům, že jsou rozhovory s Británii na pokraji kolapsu.27 šéfů evropských států se sejde ve čtvrtek a von der Leyenová je bude informovat o tom, v jakém stavu se nacházejí rozhovory.Vládnou obavy z bezpečnostní a ekonomické katastrofy, k níž může dojít za tři týdny, pokud Británie vypadne z EU bez dohody.Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu zdůraznila, že její vláda je ochotná nechat rozhovory zkolabovat, pokud Británie nepřijme přístup EU. "Integrita evropského trhu musí být zachována," řekla.Hlavním problémem je požadavek EU, že pokud se v budoucnu Británie odchýlí od předpisů Evropské unie, anebo EU zavede nové zákony a Británie je odmítne dodržovat, EU musí mít právo v takové situaci na Británii uvalit cla.Ve středu dopoledne Johnson řekl v Dolní sněmovně, že to nikdy nepřijme, a ani se nevzdá "suverénní kontroly" nad britskými vodami pro rybaření.Podrobnosti v angličtině ZDE