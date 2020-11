Policie v Paříži zranila syrského válečného fotografa

29. 11. 2020





Organizace novinářů poukazuje na to, že mezinárodně oceněný novinář-fotograf uprchl ze Sýrie před násilím



Organizace hájící svobodu tisku odsoudila "nepřijatelné" zranění mezinárodními cenami oceněného syrského novináře-fotografa během pařížských demonstrací proti policejní brutalitě.

Ameer Alhalbi, fotograf, který pracoval pro Polka Magazine a pro tiskovou kancelář AFP fotografoval pařížskou demonstraci proti násilí francouzské policie a proti novému zákonu francouzské vlády, který má zakázat sdílení videozáznamů dokumentujících násilí páchané policií. Přitom ho policie zranila obuškem.Na fotografiích je Alhabiho obličej plný modřin a většinu hlavu má pokrytou obvazy.Christophe Deloire, generální tajemních organizace Reportéři bez hranic napsal na Twitteru, že čtyřiadvacetiletý fotograf byl zraněn "policejním obuškem" a odsoudíl policejní násilí."Ameer přišel do Francie ze Sýrie jako uprchlík, podobně jako několik dalších syrských novinářů. Země lidských práv by je neměla ohrožovat, ale měla by je chránit," pokračoval Deloire na Twitteru.Deloire také poukázal na to, že Alhalbi byl jasně označen jako novinář.Alhalbi je držitelem několika mezinárodních cen, včetně druhé ceny ve zpravodajské kategorii soutěže World Press Photo 2017, především za své fotografie syrské vláky v jeho rodném městě Aleppu, které pořizoval pro tiskovou kancelář AFP.O víkendu v Paříži a v dalších městech demonstrovaly tisíce lidí na podporu svobody tisku, poté, co video policisty, bijícího černošského hudebního producenta, vyvolalo hněv proti návrhu zákona, který má omezit právo novinářů informovat o policejní brutalitě.Podrobnosti v angličtině ZDE