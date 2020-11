Jste na seznamu? Bidenův summit pro demokracii vyvolává úzkost a skepsi

30. 11. 2020

To jak se Biden vyrovnává se seznamem pozvaných může poskytnout vodítka ohledně jeho zahraničněpolitických plánů, včetně toho, které země bude prezident upřednostňovat, upozorňuje Nahal Toosiová.

Zvolený prezident Biden slíbil příští rok uspořádat shromáždění světových demokracií v naději ukázat, že Amerika po Donaldu Trumpovi bude oddána demokracii doma i v zahraničí.

Bidenův slib nicméně u mnoha zahraničních představitelů vyvolal palčivou otázku: Bude naše země pozvána?

Zvláštní starosti to vyvolává u zemí jako Turecko, Maďarsko, Polsko a Filipíny - všichni jsou americkými spojenci nebo partnery s lídry, kteří podnikli znatelné kroky vzdalující se demokracii. Dokonce i země jako Indie, která o sobě tvrdí, že je nejlidnatější demokracií světa, se kvůli nedávným protidemokratickým trendům nemusí dočkat pozvání. Pak je tu otázka, jak nadreprezentovány budou západní země.

Jak se Bidenova administrativa vyrovná s těmito otázkami může poskytnout další vodítka ohledně zahraničněpolitických plánů, včetně toho, které země bude nový prezident upřednostňovat a ke kterým si bude udržovat odstup.

"Jsem k tomu velmi skeptický. Nejsem si jistý ani tím, kdo se vůbec chce zúčastnit," prohlásil asijský velvyslanec pod podmínkou anonymity. "Jistě, Britové tam budou. Kanaďané se objeví. Ale je to tedy jen západní uskupení? Má Peru nárok? Mají volby, ale také každý týden odvolávají prezidenta."

Arabský diplomat zpochybnil, zda jde o dobrý nápad zvednout laťku hodně vysoko, zejména pokud svět čelí tolika nadnárodním výzvám.

"Upřímně řečeno, záleží to na agendě," řekl diplomat. "Pokud bude v agendě COVID-19, technologie nebo změna klimatu, jak efektivní to bude, pokud bude málo účastníků?"

Možná nejdůležitější signál. který událost vyšle, bude ten, že za Bidena se USA nebudou zdráhat bránit demokratické normy, na něž útočí rivalové jako komunistická Čína a Putinovo Rusko, tvrdí někteří zahraničněpolitičtí analytici. To bude oproti Trumpovi vítaná změna, protože ten otevřeně vyjadřoval přízeň diktátorům.

"Podtextem je, že existuje konkurence iliberálních sil... a sluší se, aby se Spojené státy sporu účastnily," říká Derek Mitchell, předseda National Democratic Institute, který prosazuje demokratické instituce v zahraničí.

Bidenovi spolupracovníci se do záznamu nechtěli vyjádřit, ale poukázali na jarní prezidentův esej, v němž předložil některé aspekty jeho "summitu za demokracii". Biden napsal, že shromáždění "svede dohromady světové demokracie, aby posílilo naše demokratické instituce, poctivě konfrontovalo státy, které sklouzávají nazpět a ustavilo společnou agendu".

Koronavirová pandemie může organizátory přinutit, aby summit proběhl virtuálně, zejména pokud je Biden rozhodnut uspořádat jej během prvního roku v úřadě. Někteří bývalí američtí představitelé však tvrdí, že by Biden měl záležitost odložit, dokud nebude bezpečné účastnit se osobně, protože by jí to zajistilo větší dopad.

Nehledě na další okolnosti je téměř jisté, že dvě země nebudou pozvány: Čína a Rusko.

Zejména Rusko je obviňováno, že se snaží vměšovat do amerických voleb, což mu v očích Bidenova týmu obzvláště přitěžuje. Ale Čína se svou kombinací ekonomické moci a politického autoritářství, je považována za větší dlouhodobou hrozbu světovým demokraciím a Peking bude zřejmě významným bodem během rozprav na Bidenově summitu.

Předseda International Republican Institute Daniel Twining vyzval Bidenův tým, aby na summit pozval Tchaj-wan. Odtržený ostrov, na nějž si činí nárok Čína, má demokratický systém vlády.

Twining dále vyzval Bidena a jeho spolupracovníky, aby zajistili, že summit bude zahrnovat diskusi o tom, jak čelit Číně a Rusku v oblasti kybernetické obrany a ve sféře technologií.

"Mám pocit, že demokracie mají mnohem více společné práce při ochraně dat, ochraně informační strany svobodných a otevřených společností," prohlásil Twining, jehož organizace prosazuje demokracii v zahraničí.

Biden nazval událost "Summit pro demokracii", nikoliv "Summit demokracií". Toto lingvistické rozlišení může poskytnout organizátorům určitý prostor k manévrování, pokud jde o pozvané: Pokud vaše vláda tvrdí, že je pro demokracii, i když v ní není moc dobrá, pak se může dostat na seznam.

Jde však o riskantní přístup. Řada vlád tvrdí, že jsou demokratické, ale ve skutečnosti nejsou. A dovolit jim, aby se ukázaly na summitu, může jejich falešná tvrzení legitimizovat.

Podrobnosti v angličtině: ZDE