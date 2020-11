Léčba antibiotiky může narušit spánkový režim

30. 11. 2020

Výzkumníci vedení profesorem Masašim Janagisawou z japonské univerzity v Cukubě svým článkem v časopise Nature přitahují pozornost k důležitému prostředníkovi mezi trávením a spánkem: Střevním mikrobům. Jejich detailní studie na myších odhalila rozsah změn, které může složení bakteriální mikroflóry způsobit ve střevech - a nakonec ovlivní i takové procesy jako spánek.

Výzkumníci podávali skupině myší koktejl antibiotik po dobu čtyř týdnů, což vedlo k vyhubení střevních mikroorganismů. Pak srovnávali obsah střev těchto myší s kontrolní skupinou na stejné dietě. Trávení rozkládá potravu na takzvané metabolity. Výzkumný tým zjistil významné rozdíly (více než 200 případů) mezi metabolity myší s redukovanou mikroflórou a myší z kontrolní skupiny. Asi 60 normálních metabolitů u přeléčených myší chybělo a další se lišily co do množství.

Tým následně zjišťoval, co tyto metabolity normálně dělají. Analýza zjistila, že biologické trasy nejvíce ovlivněné antibiotickou léčbou představovaly ty, které zahrnují tvorbu neurotransmiterů, molekul, které buňky v mozku používají ke vzájemné komunikaci. Například spojení tryptofanu se serotoninem bylo takřka úplně přerušeno; přeléčené myši měly mnohem více tryptofanu než myši z kontrolní skupiny, ale téměř žádný serotonin. To ukazuje, že bez důležitých střevních mikroorganismů myši nedokážou vytvořit žádný serotonin z tryptofanu, který konzumují. Tým také zjistil, že myším chyběly metabolity vitamínu B6, který akceleruje produkci neurotransmiterů serotoninu a dopaminu.

Tým dále analyzoval, jak myši spí, a to prostřednictvím elektroencefalografu. Zjistil, že ve srovnání s kontrolní skupinou přeléčené myši vykazovaly více obou typů spánku v noci, kdy by měly být aktivní, ale méně během dne, kdy by měly většinou spát. Epizody spánku REM byly četné ve dne i v noci, ale druhý typ spánku byl častější ve dne. Jinak řečeno, myši s redukovanou střevní mikroflórou častěji přecházely z aktivity do spánku a nazpět, než myši v kontrolní skupině.

Janagisawa spekuluje, že spánkové abnormality vyvolává nedostatek serotoninu. Nicméně přesný mechanismus dosud nebyl objeven.

Je možné, že změnou diety u lidí, kteří trpí spánkovými obtížemi, lze dosáhnout zlepšení jejich stavu, domnívá se Janagisawa.

Podrobnosti v angličtině: ZDE