Uvnitř Facebooku probíhají boje o to, zda omezit šíření lží, nebo vydělávat

26. 11. 2020

Těsně po amerických volbách 3. listopadu informovali zaměstnanci Facebooku Zuckerberga, že je Facebook zahlcen lžemi, které se virálně šíří. Zuckerberg pod tlakem zaměstnanců krátkodobě souhlasil, že zvýší v algoritmech Facebooku, které určují, co se má globálně šířit, faktor "kvality zpravodajství" (NEQ). Normálně tento faktor hraje jen minimální roli při rozhodování, co se objeví na počítačích a mobilech uživatelů.

Ale tím, že Zuckerberg mimořádně zvýšil vliv tohoto faktoru, na Facebooku se začalo autoritativní zpravodajství objevovat daleko častěji a výrazněji. Na Facebooku uživatelé najednou viděli daleko více zpráv ze CNN, z New York Times a z veřejnoprávního amerického rozhlasu NPR, zatímco materiál z ultrapravicových či ultralevicových serverů byl upozaděn.Bohužel, šéfové Facebooku rozhodli, že tato zvýšená přednost kvalitnímu zpravodajství bude jen krátkodobá.Facebook má v současnosti velké dilema: Jeho snaha zlepšovat svět je často v rozporu s jeho úsilím světu dominovat.Pragmatikové ve Facebooku se obávají, že kdyby dával Facebook přednost pravdivému zpravodajství a omezil dezinformace a polarizující materiál, Facebook by ztratil globální vliv a přestal by vydělávat.Někteří zaměstnanci Facebook v deziluzi opouštějí s tím, že nemohou pracovat pro firmu, jejíž výrobky považují za škodlivé. Jiným se líbí jejich velmi vysoké platy. "Místa těchto zaměstnanců Facebooku se nijak neodlišují od míst v jiných průmyslových odvětvích, které ničí planetu a platí svým zaměstnancům astronomické platy, aby na to zapomněli," řekl jeden bývalý zaměstnanec.Letos v červnu zaměstnanci Facebooku stávkovali na protest proti Zuckerbergovu rozhodnutí neodstraňovat Trumpovy lži. V září zavedl Facebook nový předpis, zakazující zaměstnancům, aby vedli politické debaty na otevřených pracovních fórech firmy. Také se zaměstnanci nyní musejí na fórech firmy identifikovat.Facebook nyní sérií testů zjistil, že když začne dávat menší přednost šíření škodlivých lží, užívání Facebooku veřejností poklesne.Facebook nyní označuje dezinformace o covidu-19 varováním. Ředitelé Facebooku však totéž odmítli udělat u politických lží s tím, že by to drtivou většinou postihlo zpravodajství z pravicových serverů.Podrobnosti v angličtině ZDE