Jsme na začátku ohromující očkovací revoluce prostřednictvím mRNA?

23. 11. 2020



Nikdo nevěděl, zda bude technologie mRNA fungovat proti koronaviru - ale ona funguje. Je to ohromující okamžik pro vědu.



Do zpráv se v poslední době dostala technologie mRNA v důsledku ohromujících výsledků dvou nových vakcín proti koronaviru, založených na této technologii. mRNA znamená "messenger ribonucleic acid" - "kyselina ribonukleová jako poslíček".







mRNA je molekula, kterou používají živé buňky k tomu, aby proměnily genetické sekvence DNA v bílkoviny, které jsou stavebními bloky všech jejich základních struktur. Segment DNA je zkopírován ("transkribován") do kusu mRNA. Tento kus pak "přečtou" nástroje v buňce, které syntetizují bílkoviny. V případě vakcíny používající technologii mRNA se injekcí vpíchne mRNA koronaviru do svalu lidského organismu a naše vlastní buňky jej pak přečtou a syntetizují bílkovinu viru. Imunitní systém reaguje na tuto bílkovinu - která sama o sobě nemůže vyvolat nemoc - přesně tak, jako kdyby se do organismu dostal celý virus. To vyvolává ochrannou reakci organismu, která, jak doufáme, potrvá po určitou dobu. Je to tak nádherně jednoduché, že to vypadá skoro jako science fiction. Ale minulý týden jsme se dověděli, že je to pravda, piše Adam Finn, profesor pediatrie z Bristolského očkovacího centra pro děti na univerzitě v Bristolu.



Jakmile byl znám genetický kód Sars-CoV-2 (Čína ho zveřejnila v lednu 2020), firmy, které pracovaly na technologii mRNA, začaly vyrábět mRNA viru. Vytvořit konvenční vakcíny trvá daleko déle.



Je možné, je ohromující účinnost těchto nových vakcín bude zastíněna jinými vakcínami, které se vyvíjejí. Vzniká ale otázka, zda by technologie mRNA nemohla zosobnit budoucnost všech vakcín. Jestliže je možné vytvořit vakcínu proti koronaviru takto rychle a takto efektivě prostřednictvím mRNA, proč to nepoužívat pro všechny patogeny? Znamenalo by to obrovskou revoluci v prevenci nemocí.



mRNA by měla být bezpečná technologie. Konec konců, množství mRNA se nachází trvale ve všech buňkách našeho organismu. Je to také velmi křehká molekula. Velmi rychle se rozpadá a rychle ji likvidují bílkoviny, jejichž účelem to je.



Vzhledem k tomu, že je mRNA genetický materiál, mohli byste si myslet, že existuje určité riziko vedlejších genetických účinků. Avšak v lidských buňka, kde se DNA pravidelně transkribuje do RNA, se to neděje obráceně. RNA se nedokáže zpětně proměnit v DNA a změnit naše geny. Vakcíny mRNA už byly testovány na desetitisících lidí - a brzo to budou miliony.





