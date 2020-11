Český stát se přiživuje na exekucích vybíráním DPH

20. 11. 2020

Jedna paní mi nezaplatila 4.700,- Kč, za práci o které předem věděla, že mi jí nechce zaplatit. Nechal jsem to plavat. Shodou okolností byla známou jiné paní, která pracovala v exekutorské kanceláři, a která je i mou známou. Ta mne přemlouvala, ať to nenechám být, že zařídí vše pro vymožení dluhu. Přemluvil mne až argument, že není morální nebránit se takovémuto vědomému chování, protože to vlastně podporuji. Když dotyčný uvidí, že mu podvody prochází, bude je páchat s větším klidem a častěji, ke škodě své i dalších lidí. Tak jsem na to tedy kývnul, paní vše zařídila a teď mi už půl roku měsíčně přicházejí splátky dluhu.



Teď mi přišla od exekutora nějaká souhrná zpráva, kde je jedna zajímavá položka. Možná to víte, já jsem to nevěděl, píše František Valha.