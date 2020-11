Houpe se pod Borisem Johnsonem židle?

21. 11. 2020 / Jan Čulík

The Times is reporting tonight that Boris Johnson tried to interfere in Sir Alex Allan’s report into Priti Patel’s behaviour. That would be a pretty incendiary violation of protocol. https://t.co/C2idapJsix — Paul Brand (@PaulBrandITV) November 20, 2020

Priti Patel je jedním z nejprimitivnějších a nejbrutálnějších brexitérů v Johnsonově londýnském "kabinetu". Zastávala ministerskou funkci i za vlády Theresy Mayové, avšak Mayová ji z vlády vyhodila, protože Patelová se bez vědomí premiérky soukromě vydala do Izraele a vyjednávala si tam jakési spiknutí s tamějšími extremističtějšími konzervativci. Navzdory tomuto skandálu ji Boris Johnson vzal zpět a jmenoval ji ve své vládě ministryní vnitra. Johnson jmenoval do své "vlády" pouze fanatické brexitéry a jen neschopné jedince, aby mu nemohli konkurovat. To se vymstilo obrovskou katastrofou po příchodu pandemie, protože jeho nekompetentní vláda pandemii nedokázala zvládnout a má na kontě více než 50 000 mrtvých.Priti Patel v posledních týdnech veřejně jásala nad tím, že zrušila volný pohyb obyvatelstva mezi Británií a Evropou. Její ministerstvo, zřejmě na její příkaz, posílalo v této věci nadšené tweety. Nikdy by se nedalo předpokládat, že britští konzervativci budou jako někdejší východoevropští komunisté tak nadšeně stavět železnou oponu. Patelová se také v minulých týdnech pokusila zavést různá opatření, aby se do Británie přes kanál La Manche nemohla dostávat ta hrstka uprchlíků, které se to na člunech podaří. K absurdním opatřením v této věci navrhovaným například patřilo, že by nechala vybudovat uprostřed kanálu La Manche obrovské sítě, jimiž by uprchlické čluny nepronikly.Priti Patelová je obviňována, že šikanovala a sprostě a agresivně se chovala vůči podřízeným na všech třech ministerstvech, na nichž kdy působila. Obvinění ze systematické agresivní šikany podřízených na jaře letošního roku několik týdnů vyšetřoval Sir Alex Allan, poradce britského premiéra pro etiku. Analýzu obsahující svědectví postižených zaměstnanců, Sir Alex Allan na jaře také dokončil a předal ji Borisi Johnsonovi. Boris Johnson ji nechal uležet mnoho měsíců. Teprve tento týden se dokumentací začal zabývat. Sir Alex Allan dospěl k záběru, že se Priti Patel dopouštěla agresivní šikany proti zaměstnancům.Boris Johnson rozhodl, že se žádné šikany nedopouštěla, že práce na ministerstvu vnitra je velmi obtížná a odpovědná a není překvapivé, když paní ministryně na někoho občas sprostě zařve, vzhledem k tomu, že ministerští úředníci plnili její (šílené) příkazy jen velmi neochotně. Patelovou prý také nikdo neupozornil, že se dopouští šikany, chudinku, takže za to nemůže být trestána.K tomu se v pátek večer vyjádřil Sir Philip Rutnam, že je to lež. On sám opakovaně Patelovou varoval. V pátek večer konstatoval: "Už v srpnu 2019, měsíc po jejím jmenování do funkce minstryně vnitra, byla upozorněna, že nesmí řvát na zaměstnance a sprostě jim nadávat. Opakovaně jsem ji upozornil od září 2019 do února 2020, že musí zacházet se zaměstnanci s respektem a musí provést změny na ochranu zdraví, bezpečnosti a dobrého stavu zaměstnanců."V Británii vládne přísný princip, že ten, kdo se dopouští agresivní šikany vůči podřízeným, ať je to v soukromém či ve státním sektoru, je vyhozen z funkce. Platí to především pro členy vlády, kteří jsou povinni dodržovat soubor ministerských předpisů. V nich je agresivní šikana podřízených výslovně zakázána. Porušení předpisů pro ministry znamená, že musejí být odvoláni z funkce. Sir Alex Allan ve své analýze konstatoval, že Patelová porušila předpisy pro ministry.Sobotní vydání deníkuinformuje, že Johnson na Allana naléhal, aby svou zprávu o šikaně Patelové změnil. Ten to odmítl udělat a odstoupil. Je to vážné porušení protokolu.Houpe se pod Johnsonem premiérská židle?Jiným obrovským skandálem, který nyní konečně začíná v Británii pronikat na veřejnost, je, že Johnsonovi kumpáni udělili svým známým a kamarádům kontrakty za mnoho milionů, někdy i stamilionů liber, pro opatření ochranných prostředků proti koronaviru, na testování a na další činnosti proti pandemii, a to bez jakékoliv veřejné soutěže. Státní úředníci odmítali splnit rozkazy ministrů, aby státní kontrakty poskytli bez konkursu jejich známým. Upozorňovali, že je to protizákonné. Když ministři naléhali, státní úředníci upozornili, že příkaz ministrů nesplní, pokud ho od nich nebudou mít písemně, aby bylo jasné, že jednají na nátlak shora. V posledních měsících, informoval v pátek rozhlas BBC, astronomicky vzrostl počet písemných příkazů od ministrů pro státní úředníky, protože státní úředníci odmítají plnit pouze ústní ministerské příkazy, kvůli jejich nezákonnosti.Před několika týdny se Boris Johnson rozhodl porušit mezinárodní dohodu uzavřenou z Evropskou unií o odchodu Británie z EU. To vedlo k okamžité rezignaci nejvyššího právníka britské vlády Sira Jonathana Jonese, tajemníka právního oddělení britské vlády.

V roce 2020 odešlo ze svých funkcí na protest proti jednání Borise Johnsona sedm vysokých státních úředníků.Je ohromující, jak rychle se pod "vedením" Borise Johnsona Británie proměňuje ve zkorumpovaný darebácký stát.