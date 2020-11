Nekompetentní britský premiér znovu v karanténě

Průběžné zpravodajství:

16. 11. 2020

- Idiot Boris Johnson, poté, co v pátek vyrazil z práce svého hlavního poradce, psychopatického agresivního maniaka Dominica Cummingse a jeho kumpána Lee Caina, nikoliv pro jejich nepřijatelné chování za mnoho měsíců, ale proto, že "urazili jeho milenku" , se prý chystal v nadcházejícím týdnu "zahájit novou éru své vlády". (Přání je tu otcem myšlenky, protože Johnson je zosobněním lenosti, lhavosti a nekompetentnosti a ničeho takového není schopen.) K ničemu takovému nedojde, protože se Johnson znovu musel uchýlit do koronavirové karantény. Ve čtvrtek se totiž setkal s nakaženým poslancem. Nedodržovali dvoumetrový odstup a neměli roušky.- Severokorejský diktátor Kim Jong Un nařídil zpřísnění státního protikoronavirového nouzového stavu. V KLDR bylo koncem října prý nakaženo 6173 osob.- Rakousko bude následovat Slovensko a otestuje celé svě obyvatelstvo, aby mohlo zrušit lockdown před Vánoci, řekl Sebastian Kurz.

- Světová zdravotnická organizace registrovala v sobotu 660 000 nových denních nákaz. V pátek to bylo 645 410 denních nákaz.









- Spojené státy zaznamenaly v sobotu 166 000 nových denních nákaz. Je to už po dvanácté, co počet denních nákaz překročil 100 000. V pátek to bylo 184 000 denních nákaz.- Uğur Şahin, turecký vědec, jehož německá firma vyvinula účinnou vakcínu proti koronaviru, vyjádřil přesvědčení, že by vakcína měla zabránit polovině nákaz. Vakcína dokáže zabránit až 90 procentům nakažených, aby onemocněli. Zabránění přenosu nákazy zřejmě nebude tak vysoké, ale pravděpodobně bude podle Şahina asi 50 procent. Na testech účinnosti vakcíny se dál pracuje.- Británie v neděli registrovala 24 962 nových denních nákaz.- Itálie registrovala v neděli 546 úmrtí.- Íránský prezident Hassan Rouhani v neděli vyhlásil "všeobecnou mobilizaci národa a vlády" poté, co zdravotní orgány oznámily nejvyšší počet denních nákaz v zemi.-- Indie bude dopravovat lékaře z jiných částí země do hlavního města Nové Dillí ve snaze zvládnout tamější ohnisko epidemie.- Francie v neděli registrovala 302 úmrtí a 27 228 nových nákaz.