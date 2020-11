Británie: Rozpadá se Johnsonovi vláda?

13. 11. 2020 / Jan Čulík

Nejvyšší poradce Borise Johnsona, jeho "Rasputin" Dominic Cummings, odejde do konce roku z Downing Street. Bude to zjevně znamenat zásadní obrat v Johnsonově vládě. Že by se začínala rozpadat, podobně jako prohrál v Americe Donald Trump?Zlé jazyky poukazují dlouho na to, že Boris Johnson je - obdobně jako Trump - naprosto neschopný a že jeho úřad a britskou vládu vlastně řídil machiavelista Dominic Cummings. Boris Johnson s Cummingsem jmenoval do vedení premiérského úřadu a britských ministerstev aktivisty z brexitérské organizace Vote Leave, ideologicky probrexitově motivované maniaky. Konzervativní poslanci Dolní sněmovny si v poslední době stěžují, že tohle vůbec není konzervativní vláda, ale vláda brexitérů z brexitérské organizace. Cummings také měl plán zlikvidovat Konzervativní stranu i zlikvidovat britskou státní službu. V úřadě se choval nesmírně sprostě a arogantně vůči všem. Sonia Khan, poradkyně bývalého britského ministra financi Sajida Javida, kterou nechal Cummings vyvést z Downing Street policií, dostane za své brutální propuštění od vlády odškodné ve výši desetitisíců liber.

Jeden vysoký konzervativní poslanec otevřeně požadoval od Johnsona, aby začal situaci řešit. Jiní vyjádřili zoufalství nad divadýlkem, kdy se Johnsonova milenka Carrie Symonds přidala k hašteření o funkce v Downing Street v době, kdy Británie zápolí s nejvyšším počtem mrtvých na koronavirus v Evropě a není schopna uzavřít dohodu o brexitu s EU, přestože se blíží konec přechodového období - to skončí 31. prosince 2020 a pak bude Británie sama čelit celním bariérám EU.







Jeden poslanec konstatoval: "Jsou to děti. Ideologové a sebou samými posedlí blbci." Jiný poslanec se vyjádřil, že Johnson musí nést odpovědnost za hádky v Downing Street v tak klíčové době.





Letos v květnu způsobil Cummings celostátní skandál, když porušil zákaz britské vlády, aby během lockdownu občané nejezdili dále než 8 km od svého domova, a s rodinou se automobilem vydal na vzdálenost 400 km do severní Anglie na panství svých rodičů. I tam pak se ještě vydal na padesátikilometrovou cestu do města Barnard Castle, prý aby "zkontroloval své oči". protože v důsledku nákazy koronavirem špatně viděl. V Británii od té doby vznikl meme, že do města Barnard Castle se jezdí namísto návštěvy očního optika.V důsledku skandálu byl na Johnsona letos na jaře vyvíjen obrovský nátlak, aby Cummingse vyhodil. Ten to rozhodně odmítl a nátlak po dlouhé týdny ignoroval. Komentátoři usoudili, že Johnson si bez Cummingse neporadí.Je pozoruhodné, že nyní došlo zjevně v úřadu britského premiéra k změně. Cummings oznámil svůj odchod poté, co rezignoval Johnsonův šéf pro komunikace, těsný Cummingsův spojenec Lee Cain.Cummings nejprve sdělil BBC, že "pověsti, že vyhrožuju, že odejdu, se nezakládají na pravdě". Pak ale poukázal na to, že prý na svém blogu dávno napsal, že z Downing Street koncem roku 2020 odejde.Ve čtvrtek konstatovala celá řada konzervativních poslanců že rezignace Lee Caina - poté, co Johnsonova milenka (!!) a vnitřní kruh zaměstnanců v Downing Street zablokovali Cainovo jmenování do funkce šéfa štábu v Downing Street - ukazuje, jak nefunkční a rozhádaná je Downing Street, že je odříznutá od poslanců v parlamentě a že se jen potácí od jedné krize k druhé. Boris Johnson a jeho vláda naprosto nezvládají koronavirovou pandemii, dávají stamilionové kontrakty bez veřejné soutěže svým soukromým kamarádům a od jara udělali asi dvacet nebo třicet obratů o 180 stupňů. Týkaly se zvládání pandemie, celostátní karantény, podpory pro občany, kteří ztratili zaměstnání, školních maturit a školních obědů zadarmo pro chudé žáky."Názorem mnoha kolegů je, že jsme svědky konce naději, že by Boris mohl být premiérem i v druhém funkčním období," řekli konzervativní poslanci. "Johnson vytvořil vakuum v samém centru vlády a to vyplnil Cummngs, který nemá rád Konzervativní strany, a pak Johnsonova milenka, která bydlí nad obchodem. Je to jaké scénář špatného televizního seriálu.Podrobnosti v angličtině ZDE