Proč Putin s gratulací Bidenovi nespěchá

13. 11. 2020

Vedení Kremlu doufá, že politika Bidenovy administrativy vůči Rusku bude připomínat politiku Baracka Obamy - ale je také připravena na horší scénář, napsal Konstantin Eggert.

Vladimir Putin mlčí. Nespěchá s gratulací Joeovi Bidenovi k vítězství v prezidentských volbách v USA. Jeho tiskový tajemník Dmitrij Peskov vysvětlil, že problémem je přepočítávání hlasů požadované prezidentem Donaldem Trumpem.

O to ale samozřejmě nejde.

Putin, který je posedlý obavou, aby nikdy nevypadal slabý, ukazuje Bidenovi, že navzdory západním sankcím a mezinárodní izolaci se neobává postavit se novému "lídrovi svobodného světa". Biden se stane Putinovým pátým americkým prezidentem, v linii, která začala Billem Clintonem.

Putin chová vůči bývalému viceprezidentovi smíšené pocity. Na jedné straně byl Biden jedním z těch členů bývalé Obamovy administrativy, kteří neskrývali sympatie k Dmitriji Medveděvovi, Putinovu náhradníkovi v letech 2008-2012, a doufali, že bude kandidovat na prezidentský úřad podruhé. Putin nezapomíná - ani nepromíjí - co vnímá jako zradu.

Na druhé straně Obamovu a Bidenovu administrativu otevřeně zesměšňoval coby slabou a nerozhodnou. Bránila se schválení Magnického zákona Kongresem, které usiluje o potrestání těch, kdo porušují lidská práva. Držela se zpátky, když syrský lídr Bašár Asad použil chemické zbraně proti civilistům, čímž vymazala vlastní "červenou čáru" - a pak bezmocně přihlížela, jak Rusko vyslalo letectvo a zachránilo syrského diktátora.

Ještě důležitější byla pro Putina původně rezervovaná Obamova reakce na anexi Krymu a konečně vytrvalé odmítání dodávky zbraní ukrajinské armádě. Byla to Trumpova administrativa, kdo tuto politiku změnil.

Takže Putin nyní čeká, zda se administrativa Bidena a Harrisové stane novým Obamovým týmem, nebo bude vůči Moskvě sledovat tvrdší politiku. Patrně nebude trvat dlouho, než to zjistí.

Vedle jednání o dokumentu, který by nahradil smlouvu START-3 z roku 2011, dále půjde o Bělorusko, otravu Navalného a Evropu - zejména Německo.

Zvýší nová administrativa tlak na režim Aleksandra Lukašenka v Bělorusku? Z Putinova pohledu se tím ukáže, zda je nový prezident připraven stavět se Moskvě na odpor v postsovětském prostoru včetně Ukrajiny.

Odsoudí Biden pokus o vraždu lídra ruské opozice Navalného stejným způsobem, jako to udělala EU?

Hodně také záleží na postoji nové administrativy k projektu Nord Stream 2. Kreml jej vidí jako nástroj ekonomického tlaku na Ukrajinu, který Kyjev připraví o významnou část tranzitních poplatků.

Slyšel jsem od několika evropských politiků, že pro Merkelovou může být snadnější nalézt kompromis s Bidenem než se současným prezidentem, který je v Evropě vysoce nepopulární. Pokud je to pravda, byla by to pro Putina vážná rána. Ale zůstává otázka: Bude chtít Biden jednat o plynovodu, nebo nechá věc vyšumět?

Putin nebude muset dlouho čekat. Všechny tyto otázky budou zodpovězeny krátce po inauguraci - za předpokladu, že Bidenův tým neuvízne ve vnitřní politice nebo ideologických bojích uvnitř Demokratické strany. A tyto dva nástroje odvádění pozornosti mohou Vladimiru Putinovi výborně vyhovovat.

