Většina ruských regionů stojí na pokraji bankrotu

13. 11. 2020

Většina regionů Ruské federace stojí na pokraji bankrotu - a ostatní se pohybují stejným směrem. Rozhodnutí Moskvy vyhlásit bankrot Ingušska a převzít přímou finanční kontrolu nad ním bude zřejmě následováno podobnými kroky jinde, upozorňuje poslanec Státní dumy Sergej Kalašnikov.

Kalašnikov dodává, že podle zákona může Moskva vyhlásit region za zbankrotovaný a převzít přímou finanční správu, pokud příjem regionu zajišťuje jen 85 % výdajů.

V současnosti je podle něj v této situaci asi dvacítka regionů a z dalších minimálně polovina stojí na pokraji téhož. Dvě třetiny regionu se nacházejí v kritické nebo předkritické situaci. V relativně slušném stavu zůstávají jen hlavní města a oblasti produkující ropu nebo plyn.

Tato situace, která se dále zhoršuje, má systémový charakter, protože rozpočet je založen na principu, podle nějž regiony dávají své peníze Moskvě, která z nich vrací jen část. Takže regiony samotné ve výsledku nemají žádné peníze. A pokud docházejí také Moskvě, problémy na regionální úrovni se rychle zhoršují.

Tento systém vznikl v 90. letech a měl pomoci udržet regionální politiky zkrátka. V současnosti však vede k tomu, že většina regionů nesplňuje podmínky nutné pro efektivní ekonomický rozvoj, nebo dokonce nedokáže plnit základní sociální závazky.

Pandemie problém ještě vyostřila a primátoři a guvernéři stojí před otázkou, zda spíše zajistit vytápění během nadcházející zimy, nebo zvýšit mzdy těm, kdo pro ně pracují. Je jasné, že lidé budou mrznout.

To zřejmě vyvolá sociální konflikty - jak proto, že lidé budou naštvaní, tak proto, že někteří odejdou ze zvlášť postižených oblastí do měst, kde přidají k břemenům, která už musejí nést, ještě další. To zesílí napětí mezi dlouhodobými usedlíky a nově příchozími.

