Nový návrh jak zabránit sociálním sítím v šíření lží

13. 11. 2020

Facebook chce, abyste si mysleli, že neexistuje alternativa k útoku jejich algoritmů proti demokracii. Chtějí, abyste si mysleli, že zákony nedokáží dodržovat krok s technologií. To ale není pravda. Existují řešení. Dnes jsme předložili naše návrhy více než dvaceti vládám, píše Christopher Wylie, whistleblower původně pracující pro firmu Cambridge Analytica.Jedním z návrhů jeho skupiny je, že by měly mít sociální sítě povinnost zveřejňovat detaily jejich algoritmů a klíčových funkců důvěryhodným vědcům, aby byla jejich technologie ověřována a kontrolována.Skupina také navrhuje zavedení "brzd" na sdílení materiálů na internetu, aby se zabránilo nekontrolovatelnému šíření dezinformací.

Analýzu vydalo Fórum pro informace a demokracii, které vzniklo za účelem poskytování doporučení 38 zemím světa, včetně Austrálie, Kanady, Francie, Německa, Indie, Jižní Koreje a Británie.Jedním z klíčových doporučení je vytvoření "statutárních stavebních předpisů", které by definovaly povinné bezpečnostní a kvalitativní požadavky, které by digitální platformy musely dodržovat."Když chci začít vyrábět kuchyňský přístroj, musím provést daleko více bezpečnostních testů a splnit daleko více podmínek pro bezpečnostní procedury, než když se rozhodnu založit Facebook," řekl Christopher Wylie.Dodal, že by sociální sítě měly mít povinnost vzít v úvahu všechny potenciální škody, které by mohly vzniknout v důsledku jejich konstrukčních a technických rozhodnutí.Analýza také požaduje, aby na sociálních sítích byly automaticky vydávány věcné opravy pro každého jednotlivého uživatele, který je vystaven dezinformacím, pokud nezávislí kontroloři pravosti faktů zjistí, že je informace lživá.Analýza dále navrhuje:- vytvoření "dočasných vypínačů" šíření materiálu, aby materiál, který se začne virálně šířit, mohl být dočasně pozastaven, než bude zkontrolována jeho pravdivost- donutit sociální sítě, aby informovaly ve svém zpravodajství, proč je určitý materiál uživateli doporučován- omezit používání mikrozaměřování reklam na jednotlivce- učinit protizákonným vylučovat lidi z přístupu k určitému materiálu na základě jejich rasy, náboženství. Nemělo by být například přípustné, aby se z reklam na pronájem volné místnosti v bytech vylučovali jako příjemci neběloši- zakázat užívání takzvaných "temných vzorců" - uživatelských rozhraní, které se snaží zmást či frustrovat uživatele - například aby bylo obtížné najít, jak vymazat svůj účet.Podrobnosti v angličtině ZDE