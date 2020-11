Průběžné zpravodajství:

13. 11. 2020









- Svět zaznamenal dosud největší úmrtnost na koronavirus. Za posledních 24 hodin zemřelo 11 617 osob. Počet potvrzených nákaz roste o více než 660 000 denně.

- Spojené státy zaznamenaly denní nárůst 143 231 registrovaných infekcí. Je to absolutní rekord.- Miliardáři financující Trumpa, Richard a Liz Uihlein z Wisconsinu, jsou nakaženi koronavirem. Liz Uhleinové je 75 let.- Velká Británie zaznamenala nový denní rekord nákaz 33 470 infekcí. To je nárůst o 10 520 denních infekcí ve srovnání se středou a znamená to, že v Británii bylo celkem nakaženo už 1,3 milionu lidí.