Mučení a nespravedlivé obvinění běloruského anarchisty

12. listopadu se v jeho Telegram-kanálu najednou začaly objevovat podivné zprávy s odkazy na provládní média, což zrodilo podezření, že kanál mohl být převzat policií. Nakonec se v kanálu i na webu objevilo oficiální prohlášení takzvaného Odboru pro boj z organizovaným zločinem, že ten den ráno v „konspiračním bytě“ byl poblíž Minsku zatčen „jeden z vůdců anarchistického hnutí Mikola Dziadok“. Stejně jako dříve zatčenou čtveřici anarchistů (k níž patřil i českému čtenáři známý Igor Oliněvič, autor knihy Jedu do Magadanu) obvinili Mikolu z přípravy teroristického útoku a ozbrojeného odboje – prý se u něj našly výbušniny.

Po nějaké době publikovali lukašenkovští fašisté video, na kterém brutálně zmlácený a vysílený Mikola říká, že lituje svých činů a že odrazuje od jejich napodobování ostatní. Nicméně celkově se dá říct, že Mikola se na videu drží důstojně, jako pravý hrdina, nehledě na zubožený stav. Připomenu, že tato nechutná praktika natáčení vzkazů pod fyzickým i psychickým nátlakem byla represivními složkami použitá i v případě Sviatlany Ciachanouské.

Mám podezření, že se s běloruskými anarchisty chystá monstrproces. Imaginace zbavení běloruští vyšetřovatelé se rozhodli jít na jistotu: obvinit anarchisty z přípravy ozbrojeného odboje, a tak se jednou provždy vypořádat s příznivci tohoto hnutí v zemi. Dalším cílem je nepochybně diskreditovat celé lidové protestní hnutí tím, že se zpochybní jeho výlučně pokojná povaha.

Ostatně, všichni nesouhlasní jsou z hlediska Lukašenkovy diktatury teroristy. Přitom lidské životy mají na svědomí jen jeho policejní jednotky: téhož dne

v Minsku

zemřel 31letý Raman Bandarenka, který v důsledku zmlácení policisty upadl večer 11. listopadu do kómatu a už se z něj neprobral. Je to už 10. oběť policejního teroru od 9. srpna, kdy po zfalzifikovaných prezidentských volbách vyšli Bělorusové poprvé do ulic. Tuto neděli jsou odhodlaní se do nich zase vrátit: smrt Ramana Bandarenka má v celé společnosti nebývalou rezonanci.