Pomozte dnes potravinovým darem lidem postiženým v pandemii

21. 11. 2020

Lidé mohou v jednotlivých prodejnách odevzdat zakoupené trvanlivé potraviny či drogistické zboží dobrovolníkům, které poznají podle zelené zástěry s logem sbírky. Darované zboží se převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně rozveze potřebným. Pomoc je směrována zejména na seniory, matky samoživitelky, pěstounské rodiny, děti z dětských domovů, hendikepované či lidi bez domova a v nouzi a pokrývá všechny okresy v České republice.

Darovat potraviny mohou lidé nově nejen fyzicky v obchodních centrech, ale sbírka probíhá i při nákupech online, a to až do úterý. „Lidé, kteří nestihnou nakoupit a darovat zboží v obchodech právě dnes, mohou ještě využít pomoc potřebným online. Přes internetové obchody Tesco a Rohlik.cz je možné podpořit Sbírku potravin až do úterý 1. prosince, kdy se koná světový den dárcovství Giving Tuesday,“ uvedla Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která v Česku Giving Tuesday pátým rokem zastřešuje.

Protože jarní kolo Sbírky potravin se v letošním roce nekonalo z důvodů pandemie koronaviru a zároveň rapidně stoupá poptávka po potravinové pomoci, doufají organizátoři Sbírky, že se povede vybrat dostatek trvanlivých potravin. Sklady potravinových bank jsou nyní téměř prázdné a akutně chybí především konzervy, těstoviny, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny.

Sbírka potravin je celorepublikově organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru. Záštitu celé akci poskytl ministr zemědělství Miroslav Toman spolu s Evropskou federací potravinových bank.

• Fotogalerii Sbírky potravin naleznete na tomto odkazu .

Děkujeme všem, kteří se na přípravě Sbírky potravin podílejí:

Organizátoři: Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Státní správa: Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Obchodní řetězce: Albert, Billa, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO Cash & Carry, Penny Market, Rohlik.cz, ROSSMANN, Tesco Stores

Logistický partner: Raben Logistics Czech

Třetí sektor: Asociace společenské odpovědnosti, Armáda spásy, Charita České republiky, Naděje, Slezská diakonie