Koronavirová pandemie v Polsku zuří, ale vláda staví stožáry s vlajkami

Mezitím v Absurdistánu 151:

17. 11. 2020 / Tomasz Oryński

Takže alespoň projednou vede Polsko za vlády Strany Právo a spravedlnost alespoň v něčem. Škoda, že je to zrovna Covid-19, ale je to vždycky něco. Nedávno počet úmrtí v Polsku překročil počet úmrtí v Británii - 548 oproti britským 462. Počet infekcí je také podobný (25 571 oproti britským 26 860). Ale je rozdíl: Jednak Británie má 66 milionů obyvatel a Polsko 38 milionů a Polsko provedlo asi 56 000 testů, kdežto Británie, která má asi 1,7 krát více obyvatel než Polsko, provedla 400 000 testů (a je ostře kritizována, že to nestačí). Takže je docela jasné, která země je v horší situaci.







Ty jsou ale už na pokraji kolapsu a zoufale prosí na sociálních sítích o finanční dary. Je nedostatek všeho: kromě ochranných pomůcek mnoho nemocnic zoufale potřebuje takové základní věci jakou jsou pytle na odpadky, papírové kapesníky nebo mýdlo. A jaké je vládní řešení pro tyto problémy? Národní hrdost. Poté, co vláda pyšně odmítla nabídku pomoci z Německa, realizovala nový program, v jehož rámci všech 2477 místních úřadů v Polsku dostane stožár na vlajku, na němž mohou hrdě vyvěsit polský národní prapor na oslavu stého výročí vítězství nad bolševiky v bitvě ve Varšavě. Samozřejmě, je na to tak trochu pozdě, protože ta bitva se konala v srpnu 1920, výročí tedy bylo v srpnu 2020 a strana PiS, jako obvykle, naprosto zvorala organizaci oslav, ale teď alespoň má vláda peníze na financování toho projektu těch vlajkových stožárů - používají peněz, které jsou určeny na boj proti pandemii.





Ano, čtete správně. Nemocnice jsou na pokraji kolapsu, Polsko skoro vůbec nakažené netestuje, a jediné, co vláda udělala, je, že vybudovala Potěmkinovu vesnici a staví stožáry na vlajky.









Mezitím vláda odmítla zveřejnit nový zákon, který zavedl další opatření proti Covidu, která nedávno schválil parlament a prezident Duda je už podepsal. Vláda tvrdí, že zákon nemůže zveřejnit, protože poslanci strany Právo a spravedlnost udělali při hlasování chybu a podpořili dodatek, který navrhla opozice, takže zdravotníci, kteří pracují s pacienty nakaženými Covidem, mají dostat přidáno.





To je nepřípustné, protože vláda má důležitější věci, na něž potřebuje vydávat peníze - jako oněch 6 milionů zlotých (36 milionů Kč) na ty výše zmíněné stožáry na vlajky. Takže ten zákon nezveřejní, dokud nebude změněn.







A čí je to vina? Hádáte správně, samozřejmě je to vina opozice. Opozici nejprve vláda obvinila za to, že požadovala 24 hodin na to aby se s projektem seznámila, a tak musel být zákon zdržen o jeden den. Teď ten zákon vláda odkládá o dlouhé týdnu - a protizákonně, protože nemá právo nepublikovat v parlamentě schválený zákon. Typická strana PiS.

Nie widziałem, że "prawi narodowcy" i obrońcy kościołów posiadają oddziały kamikadze.



🤦🤦🤦 pic.twitter.com/b1zyX7GSvI — Tow. Wiesław :) (@wkrawcz1) November 12, 2020

O mechanizmie veto w Unii Europejskiej. pic.twitter.com/QX8oZL6lIa — Marcin Najman (@MarcinNajman) November 16, 2020

Bunt w Korczewie koło Zduńskiej Woli. Nowym proboszczem ksiądz z Czernikowa. Parafianie w proteście wyszli z kościoła pic.twitter.com/xY3uo2t7In — Anna (@Annamanchester8) November 15, 2020

Avšak ono se ukazuje, že nám Němci zřejmě přece jen pomohou. Joanna Lichocka, poslankyně strany Právo a spravedlnost, známá především tím, že v parlamentě dělá směrem k opozici vulgární gesta, a stranická kolegyně další poslankyně, která vykřikovala "Ať si jdou!" na adresu lékařů stávkujících za vyšší platy a lepší financování zdravotnictví, přišla s nápadem, že jestli chtějí Němci opravdu pomoci, měli by zpět do Polska poslat polské lékaře pracující v Německu. Mám známou, která pracuje jako polská lékařka v Německu - řekla mi, že kufry zatím nebalí.Avšak samozřejmě vláda se vždycky může pokusit o to zajistit, aby nejpotřebnější experti v této obtížné době byli dobře placeni. A tak to taky udělala: ministerstvo kultury právě vydalo seznam umělců, kteří dostali vládní dotaci. Zjevně to byl nějaký moudrý počítačový algoritmus, který odhadl, že kdo má největší ztráty, ten by měl dostat největší vládní dotace, ale umělcova vazba na vládnoucí strany je v těch kalkulacích velmi důležitá...V každém případě, zatímco zdravotníci riskují v boji s Covidem své životy a mají tak obrovské benefity, jako 2 zloté (12 Kč) na hodinu navíc pro posádky sanitek vozících pacienty s Covidem, poněkud zapomenutá hudební skopina Golec uOrkiestra , která byla populární asi před dvaceti lety, dostala téměř 2 miliony zlotých (12 milionů Kč) a Bayer Full, skupina Disco Polo, jejíž šéf pravidelně vystupuje ve vládní propagandistické televizi TVP a chválí tam PiS a její vládu, dostala více než půl milionu zlotých. Tyto částky jsou srovnatelné, anebo daleko větší než dotace, jaké dostávají dobře zavedené instituce jako operní nebo hudební divadla.Ministerstvo kultury se rozhodlo projekt zastavit a začít ho vyšetřovat, když se ukázalo, že na seznamu příjemců dotací jsou také firmy, které nemají žádnou dosavadní historii kulturní činnosti. Ale možná tedy poslechly radu vlády a rozhodly se změnit svou branži? V každém případě, život je prostě výborný pro všechny. Umělci, někteří z nichž vydělávají tolik, pokud věříme tomuto rapperovi , že by mohli přestat pracovat už teď a přesto si do konce života užívat, dostali miliony. Podnikatelé a firmy mohou "dostat vládní pomoc, aby přesunuli své podniky do jiných ekonomických sektorů, produkujících více zisku". A obyčejní Poláci? No, ti teď prostě mají víáce peněz, protože všechny peníze, které vydávali na plavecké bazény, restaurace nebo kina, jim zůstávají v kapse, jak to polský ministr financí laskavě vysvětlil. A umělci nejsou jediní, kdo se mohou spolehnout na velkomyslnost vlády. Podle serveru onet.pl poskytuje vláda už mnoho let financování, nebo dokonce vojenský výcvik extremně pravicovým organizacím. Například takovým, které pořádají výroční pochody ve Varšavě dne 11. listopadu, v Den nezávislosti, které letos skončily dokonce ještě ve více nepokojích než v předchozích eltech, navzdory daleko menšímu počtu účastníků v důsledku covidových karanténních opatření. Nicméně se jim letos podařilo vypálit stanici pro pronájem jízdních kol a zapálit čísi byt:Oni vlastně nechtěli podpálit tento konkrétní byt, oni prostě jen házeli světlice do bytu nad tím, kde byla vyvěšena duhová vlajka LGBT a transparent z demonstrace žen proti zákazům potratů, avšak podle organizátora této demonstrace Roberta Bąkiewicze je to v pořádku, "protože ten byt, který podpálili, byl prázdný a policie je provokovala jinde ". Nikdo nebyl překvapen, jen nacionalisté a televize TVP, že policie toho člověka, který ten byt podpálil, zatkla (a byt nebyl prázdný, byl to umělcův ateliér, plný cenných obrazů). Ukázalo se, že zatčený není policejní provokatér ani člen Antify, ale fotbalový chuligán s kriminální minulostí. I když je možná pravda, že policie nacionalisty provokovala - svou přítomností. Tady například vidíte, jak jen tím, že stojí podél demonstrace, policie vyvolala reakci hodnou Sebevražedné jednotky z Monty Pythonova Života Briana:Vážně ale: chování policie bylo přinejmenším sporné. Z nějakého důvodu bila pořádková policie novináře a střílela po nich gumovými projektily - fotoreportér z časopisu Tygodnik Solidarnosć byl postřelen v obličeji. https://www.tysol.pl/a56469-Pilne-FOTO-Fotoreporter-Tygodnika-Solidarnosc-postrzelony-z-policyjnej-broni-na-Marszu-Niepodleglosci#.X6wfP1Bv2x9.twitter A polská vláda se chová stejně jemně na mezinárodní scéně. Navzdory jejímu varování, že to, že Evropská unie podmíní poskytování fondů EU dodržováním zákona, je "další německé spiknutí kolonizovat Polsko a odebrat nám suverenitu" , ten plán má být realizován a zdá se, že ani polské veto ho nezastaví. Jediným důsledkem bude, že Polsko v této obtížné době přijde o miliardy z evropských fondů, naštve všechny naše partnery (možná s výjimkou Maďarska) a strana Právo a spravedlnost bude mít k dispozici ještě více materiálu pro svou protiunijní rétoriku (všechno je to, samozřejmě vina zlé Evropské unie, která se nám snaží silou vnutit svou levicovou ideologii).Propagandistická státní televize TVP pozvala velmi zvláštní - i pro ni - "experty" k diskusi na toto téma: provládní novinář byl doprovázen extremně pravicovám aktivistou jen se základním vzděláním a bojovníkem MMA.Nezdá se pravděpodobné, že by strana Právo a spravedlnost vůbec uvažovala o jakékoliv změně - což dokázal ministr školství Przemysław Czarnek, který právě oznámil, že zavede změny, které dají imunitu konzervativním a křesťanským univerzitním profesorům před disciplinárním řízením, za jejich diskriminační názory, například za jejich útoky proti menšinám LGBT. Mimochodem, tatáž vláda nedávno oznámila rozhodnutí, že bude trestat lidi, kteří kritizují církev...A zdá se, že s tím budou mít hodně práce, protože církev se netěší v poslední době zrovna příznivé době. Dokumentární film televize TVN dokázal, že kardinál Stanisław Dziwisz, dlouholetý tajemník papeže Jana Pavla II. a později arcibiskup krakovský záměrně utajoval případy pedofilii a podílel se na dalších korupčních skandálech během svého funkčního období ve Vatikánu. Avšak nejvíce šokující částí toho filmu je scéna, kdyj (po mnoha týdnech zoufalých pokusů) se reportérům konečně podařilo promluvit s Dziwizsem telefonicky a on je upřímně překvapen a zděšen, že se někdo odvážil zpochybňovat jeho, tajemníka papeže, služebníka církve i národa!Jen několik dní poté, co byl ten film odvysílán, zveřejnila Svatá stolice zprávu o kardinálu Theodoru McCarrickovi, dokazující, že papež Jan Pavel II si byl vědom pedofilie a možná ji aktivně také kamuflovalů. Tato zpráva naprosto diskredituje narativ polské církve, podle níž byl Jan Pavel II. takový schroedingerovský papež: byl to brilantní a odvážný státník a lidový předák v boji proti komunismu, ale zároveň naprosto ztracený stařec, který netušil, co se kolem něho děje, pokud šlo o pedofilii v církvi. Reakce církve na toto všechno se zdá být pozoruhodně mírná, církev má, zdá se, důležitější témata, ohledně nichž zuří, jak případ novináře, který si dovolil napsat, že jeptišky pracují jako hospodyně pro biskupy. To je prý podle církve ponižující a vůči ženám diskriminační (že se o tom píše, ne žo, že ty jeptišky pro ty biskupy pracují jako hospodyně a kuchařky). Na zprávu z Vatikánu reagoval jen Tadeusz Rydzyk, že je to jen další útok na církev. Důvodem pedofilie kněží je prý "sexualizace dětí". Veřejnost ale zuří. Ve Varšavě někdo pozměnil jména ulic a institucí, pojmenovaných po Janu Pavlu II, takže nyní upomínají na "oběti Jana Pavla II." Ve Vratislavi levice a členové veřejnosti uspořádali petici požadující, aby náměstí Jana Pavla II. bylo přejmenováno zpět na náměstí 1. máje - náměstí bylo přejmenováno nedlouho po papežově smrti navzdory námitkám velké části obyvatelstva a změněný název náměstí nebyl nikdy plně přijat - mnoho lidí stále používá to staré jméno. Kontroverzní socha papeže házícího kámen ( ZDE ) také zmizela, i když lidé podezřívají, že poté, co byly objeveny jeho hříchy ohledně potlačování informací o pedofilii, prostě papeže přesunuli do jiného rybníka, jak už to tak církev dělá.Protože přesně to se stalo s tím knězem, který vyhrožoval účastníkům ženské demonstrace střelnou zbraní ( ZDE ) - poté, co byl odstraněn ze své farnosti v Czernikowu a dočasně suspendován, dostal novou farnost, ve vesnici Korczewo. Jenže tentokrát to místní lidé nepřijali: poté, co zjistili, kdo to je, prostě se sebrali a odešli z kostela a teď požadují, aby toho kněze vykopli a aby jim byl vrácen jejich dosavadní farář.Strana Právo a spravedlnost přislíbila, že za její vlády už Polsko nebude na kolenou. A zdá se, že to splnili, i když ne přesně tak, jak zamýšleli: Poláci už odmítají být na kolenou pod botou katolické církve!