Černá budoucnost ČSSD?

18. 11. 2020 / Karel Dolejší

Do vídeňské městské rady se za socialisty vrací jako zastupitelka Mireille Ngossová, čtyřicetiletá lékařka pocházející z Konga. I když se jí v říjnu nevyvedla kandidatura proti lidovci Markusu Figlovi, v politice hlavního města našich jižních sousedů nadále zůstává. Organizátorka červnové protirasistické demonstrace hodlá dál pracovat na odstraňování stigmatizace Rakušanů s neevropskými kořeny a přeje si, aby její syn nikdy nemusel poslouchat, že je "negr".

Jistěže na různých místech Rakouska to vypadá různě. V konzervativním Solnohradsku se dobře daří ultrapravicovým Svobodným, ve Vídni zase levicově liberálním socialistům. S čím se však rozhodně nepotkáte jsou socialisté, kteří by se snažili přebrat kryptoneonacistům jejich xenofobní agendu. Takovou věc si jednoduše nikdo neumí představit.

S českými socialisty je to ovšem dočista jinak, než s rakouskými kolegy. Dlouhá léta trpěli ve svých řadách ultrapravičáka Foldynu prosazujícího koaliční spolupráci s neonacisty. Pokud jde o agresívní anticiganismus - specifickou formu rasismu - nebyl v tom ale Foldyna rozhodně sám ZDE ZDE ZDE ZDE ZDE.

Proto samotná představa, že by dnešní ČSSD stavěla "nebílého" kandidáta, byť třeba jen v relativně kosmopolitní Praze, patří do říše snů. Socialistický Feri pak možná ani tam ne. - Do senátu dokonce letos "levicová" strana nekandidovala ani jedinou ženu.

To - vedle nesrovnatelně užší členské základny ČSSD, která se nikdy po roce 1989 vážně nepokusila stát ani "dělnickou", ale ani "lidovou" stranou pro všechny - odlišuje českou socpartaj od rakouské kolegyně.

Nakonec v ní zřejmě zbydou jen samí hloupí bílí muži. To bude panečku progresívní pošušnáníčko - co říkáte?