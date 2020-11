Biden zvítězil v oblastech, jimž se ekonomicky daří, Trump v oblastech, které ekonomicky trpí

16. 11. 2020





Tradičně se usuzovalo, že v oblastech, které ekonomicky rozkvétají, američtí voliči znovu zvolí prezidenta, který je už ve funkci. V roce 2020 k tomu nedošlo, píše Washington Post.



Letos ti, jimž se vede lépe, hlasovali pro změnu v Bílém domě.



Ty oblasti v USA, které za poslední čtyři roky zaznamenaly silný nárůst počtu pracovních příležitostí a silný hospodářský růst, hlasovaly pro Joea Bidena, zjistili ekonomičtí analytikové. Naproti tomu Donald Trump měl nejsilnější podporu v okresech, které během jeho volebního období byly hospodářsky v krizi.



Pro Trumpovy voliče byla nejdůležitějším tématem ekonomika. Je to možná pokračováním postojů z voleb v roce 2016, kdy Trump zvítězil v mnoha oblastech, jimž se za Baracka Obamy nedařilo dobře. Demokraté považovali volby r. 2020 daleko více za referendum o Trumpovi, především ohledně jeho reakce na pandemii.Tento trend vysvětluje, proč se Bidenovi podařilo od republikánů získat okresy, kde jsou města Phoenix, Fort Worth a Jacksonville, všechno jsou to prosperující centra.Podporu pro Bidena samozřejmě také projevili neběloši a lidé se vzděláním, avšak hned poté byl významným faktorem stav ekonomiky. Ekonomika často rozhoduje o výsledcích voleb, avšak v roce 2020 bylo překvapením, že oblasti ekonomicky prosperující nepodpořily už existujícího prezidenta.To, k čemu došlo v amerických volbách r. 2020, se zdá být součástí širších změn v americké politice a ekonomice, k nimž dochází od přelomu století. V téměř všech volbách od roku 2000 posílili demokraté svou volební podporu v městských, silně obydlených a prosperujícícjh oblastech, zatímco republikáni dominují malým městům a venkovu.Tato změna je rychlá a dramatická. Ve volbách r. 2000 zvítězil republikán George W. Bush ve 2417 okresech, které produkovaly 45 procent americké ekonomiky, zatímco demokrat Al Gore zvítězil v 666 okresech, které produkovaly 55 procent americké ekonomiky. Bylo to téměř rovnocenné.V roce 2020 Biden zvítězil v 490 okresech, které produkují 70 procent americké ekonomiky, zatímco Trump zvítězil v 2534 okresech, které produkují jen 30 procent americké ekonomiky.Spojené státy se proměňují ve znalostní a digitální ekonomiku a tím se mění politická mapa. Je to rozdíl mezi městy a venkovem, ale také mezi digitální ekonomikou a manuální ekonomikou.Amerika podporující Demokratickou stranu je stále multikulturnější, má univerzitní vzdělání a má velké investice do specializovaných technologických podniků. Naproti tomu Amerika podporující Republikánskou stranu je bělošská, většinou bez univerzitního vzdělání a ekonomicky závislá na manuální práci, jako jsou výrobní sektory, stavebnictví a energetika.Demokraté získávají stále více ekonomicky nejproduktivnějších a nejdynamičtějších oblastí v USA.Někteří pozorovatelé varují, že toto politicko-ekonomické rozdělení země byl mohlo posílit konflikt v Kongresu. Jestliže každá z obou amerických politických stran má podporu od tak rozdílných průmyslových sektorů a zaměstnanců, neshodnou se, kam investovat peníze a jaké strategii dát přednost.Podrobnosti v angličtině ZDE