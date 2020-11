Proč Nejvyšší soud zřejmě Trumpovi nepomůže zvrátit výsledky voleb

11. 11. 2020

Snaha Donalda Trumpa obrátit se k Nejvyššímu soudu, aby zajistil své znovuzvolení, čelí vážným překážkám - právním i praktickým - které mohou způsobit, že skončí s prázdnýma rukama, upozorňuje Josh Gerstein.

Snaha Donalda Trumpa zařídit znovuzvolení u Nejvyššího soudu byla oznámena ve středu ráno, během projevu k příznivcům v Bílém domě. "Jdeme k Nejvyššímu soudu Spojených států," prohlásil Trump. "Chceme, aby všechno hlasování přestalo. Nechceme, aby našli jakési lístky ve čtyři ráno a přidali je na seznam, OK?... Vyhrajeme to a pokud se týká mě, už jsem to vyhrál."

Právní experti obou stran říkají, že jsou poněkud omráčeni Trumpovými výroky o žádosti k soudu, aby zastavil hlasování. I výklad jeho prohlášení tak, aby znamenalo, že chce ukončit sčítání hlasů, bylo matoucí, protože v jakémkoliv scénáři bylo jisté, že počítání hlasů bude po volbách pokračovat ještě několik dní.

Dlouholetý volební právník Republikánů Jan Baran říká: "Nemám představu [jak by to chtěl udělat] - a nemyslím ani, že on ji má."

Trumpova kampaň sice oznámila plán na přepočítávání hlasů ve Wisconsinu, kde Trump za Bidenem zaostal o zhruba 20 000 hlasů, ale ohledně Nejvyššího soudu neměla co říci.

Baran s ohledem na historii tvrdí, že to bude velmi obtížné. Že neví o žádném celostátním hlasování, kde by se přepočítávání přiblížilo takovému číslu."

"Existují právní mechanismy, ale musíte mít nějaké důkazy a nějaká fakta, stejně jako právní argumenty," řekl Baran. "Dvacet tisíc hlasů? Kdo ví, co můžete najít pod kobercem nebo za postelí... Je to možné."

