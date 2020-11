Milí a vzácní přátelé,



nezní to dobře, ale žijeme v „uneseném státě“. Tak se říká stavu, kdy jsou rozhodovací a kontrolní orgány státu obsazeny lidmi, kteří hájí zájmy nějakého politika nebo skupiny. A přesně to se děje v České republice.



Miliardy sem, miliardy tam

Příběh o střetu zájmů Andreje Babiše je v tomto kontextu jak z učebnice. Naposledy vyšlo najevo, že se vláda snaží přihrát Agrofertu dotaci za 6 miliard – v rozporu se zákonem a zcela mimo účel dotace. Zkrátka takové Čapí hnízdo 2.0, jen jde asi o 120krát více peněz. Tohle by v normálním demokratickém státě stálo premiéra křeslo. A v České republice? Kdybychom na to společně s opozicí a novináři neupozornili, úplně by to zapadlo!



Samostatnou kapitolou je tzv. Národní plán obnovy. Tady je ve hře ještě mnohem víc peněz z Evropské unie. Vypadá to, že Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem tento plán sepsali za zavřenými dveřmi. Kdo se za tyto pomyslné dveře dostal, ten něco dostane. Školy, univerzity, malé a střední firmy, živnostníci, rodiče samoživitelé a dokonce důchodci… ti všichni zjevně neměli tak dobré zastoupení, aby se jejich budoucnost počítala mezi priority. A ačkoli tento plán premiér neprosadil ani na vládě, jel ho představit do Bruselu.



Dozvíme se, kdo může za jedy v Bečvě?

Pak tu máme otrávenou Bečvu. Ekologická havárie desetiletí zřejmě zůstane bez oficiálního viníka, protože Česká inspekce životního prostředí kope za Agrofert a jeho chemičku Dezu. Žijeme ve státě, kde havárii (jejímž možným viníkem je chemička Agrofertu) vyšetřuje úřad spadající pod ministra životního prostředí Brabce, který je bývalým ředitelem jiné Babišovy chemičky. A ministr i jeho podřízení se podle toho chovají.



Odvolání dozorčí komise v ČT