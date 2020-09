Důchodce se nyní rozhodla zabíjet i Česká televize

24. 9. 2020 / Jan Čulík

Česká republika zaznamenala v úterý 22. září 2394 nákaz koronaviru, ve středu 2309 dalších nových nákaz.







(Ve Skotsku jsou šokováni, že jejich tamější denní nárůst vzrostl na 400 nákaz, Skotsko má ovšem 5 milionů obyvatel, takže na české poměry by to bylo 800 nákaz. V 67 milionové Británii by 2300 českých nákaz denně bylo 15 410 nových nákaz denně, Britové jsou ohromeni, že jim ve středu počet nákaz narostl na 6178, to je pořád skoro třikrát méně na jednoho obyvatele než v ČR.)







V Praze bylo ve středu 23. září 234 nákaz na 100 000 obyvatel. Denně začíná umírat v ČR na koronavirus kolem 10 lidí. Není směrodatné, že počty nákaz, hospitalizací a úmrtí byly v minulosti malé, je směrodatné, jaká je trajektorie. Ta nyní přesně sleduje, násobně, nejhorší zkušenosti na jaře nejpostiženějších západních zemí.

Potíž je, že dopady koronaviru se objevují teprve po tak čtyřech až šesti týdnech. Teprve po čtyřech až šesti týdnech po nákaze lidé umírají. Zpočátku se nic neděje, nákaza se šíří od asymptomatických superšiřitelů mladého věku do všech věkových skupin. Britští vědci ve středu v médiích zdůrazňovali, že jedinou možnou metodou jak bojovat proti pandemii je potlačit šíření nákazy společností, protože prostě není v lidských silách izolovat a ochránit ohrožené kategorie obyvatelstva.Kde jsou odpovědné osobnosti na české veřejné scéně? Proč nikdo nezdůrazňuje to, o čem se mluví v Británii v médiích pořád? Totiž:Tohle je nutno opakovat pořád.