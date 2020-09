„Ex Oriente Pax“

23. 9. 2020 / Albín Sybera

Na místě je ale otázka, zda Adam Vojtěch někdy plnil jinou roli, než na jakou se chystá Roman Prymula. Jistě lze očekávat, že Prymula s vojenskou hodností bude plnit své úkoly jiným, „ krizovějším “ stylem než úspěšný soutěžící ze Superstar, anebo slovy Andreje Babiše, jinak než nesmírně slušný a čestný Vojtěch, kterého si současný premiér přivedl už na resort financí.

Nicméně lze vůbec reálně očekávat nějakou změnu s ohledem na roli Andreje Babiše? Tim Gosling nedávno ve Foreign Policy přesvědčivě argumentoval, že se Babiš snaží dlouhodobě balancovat mezi pro-kremelskou linkou v české politice reprezentovanou především Milošem Zemanem, a Bruselem coby přirozeným orbitem členské země EU o velikosti ČR.

Dění okolo narychlo lepeného tendru na rozšíření kapacit JE Dukovany a Babišovou snahou odsunout rozhodnutí do mandátu příští vlády, která se bude překlenovat s koncem mandátu Miloše Zemana, je pak tím hlavním příkladem Babišova taktického balancování. Nejedná se ale spíše o zoufalou snahou současného premiéra zůstav v české politice-byznysu naživu?

Nejde přitom ani o snahu vyvolanou ambicemi úspěšného funkcionáře přetransformovaného na podnikatele-privatizátora. Ale o skutečnou snahu přežít, zůstat nad vodou v klanovém prostředí Česka, kde většina současných oligarchů vyrostla pomocí privatizací a bankrotů.

Je Andrej Babiš na to všechno skutečně sám?

Již v minulosti upozorňovali někteří komentátoři, že Babišův vstup do politiky je ve skutečnosti útěkem do ní. Volební úspěch Babišova ANO v roce 2013 koupil jeho vůdci žetony, ale rozhodně ne kontrolu nad ruletou umístěnou v místnosti, ve které se ocitl.

Personální politika na resortech a úřadech, kam vstoupilo Babišovo hnutí, také naznačuje, že Andrej Babiš a jeho okolí buď obsazovalo posty horkou jehlou podle toho, kdo nejvíce vyhovoval Babišově „ marketingovému “ šéfování, anebo se svými úředníky ve skutečnosti úplně nesouznělo (viz. senátor Wagenknecht či bývalý náměstek Závodský), případně, a to je možná otázka na pořadu dne, to nebyl úplně Andrej Babiš, kdo jména na posty náměstků a ředitelů vybíral.

Pokud Vojtěchovým prohřeškem bylo, že si vzal v OVM do úst vlastního šéfa, anebo že prostě bylo potřeba položit ministra na oltář marketingové politiky, tak ale ani v jednom případě se nezdá, že by zrovna na ministerstvu zdravotnictví bylo něco personálně v nepořádku, anebo snad někdy panovalo i napětí mezi Vojtěchem a Prymulou v době jejich společného působení.

Je tedy docela dobře možné, že smyslem dosazení Prymuly je strhnout větší pozornost dění v koronavirou krizí zmítaném Česku na osoby premiéra a jeho ministra nejenom s ohledem na klesající preference ANO. V závětří rychle se šířící pandemie může starší jaderné zařízení této středoevropské země snáze udělat další kroky k návratu pod kontrolu svých výrobců. Příhodnější dobu pro uskutečňování jaderné politiky v Česku už se asi nenaskytne. A Andrej Babiš se bude pravděpodobně snažit přežít, ať už se to vyvine jakkoliv.