Krajské volby 2020: cesta do budoucnosti?

24. 9. 2020

















"Vzdělávání není doprava. Z krajské úrovně těžko měnit vzdělávání, jelikož střední školy, jichž je kraj zřizovatelem, jsou v pomyslném středu vzdělávacího řetězce, přičemž kraj má jen omezené prostředky k jejich rozvoji. Nicméně prostředky i pravomoce má. A krajští zastupitelé, případně radní, by měli mít velmi dobrou představu, jak je využít. A zejména k jakému cíli. V tomto směru mě překvapila neznalost toho, jaký je v Libereckém kraji populační vývoj z hlediska bilance lidí s vysokoškolským vzděláním. Nepředpokládám znalost konkrétních čísel, ale zejména u těch, kteří mají předchozí lokální politickou zkušenost, očekávám, že mají představu o dlouhodobém vývoji. Právě schopnost regionu udržet vysokoškoláky je rozhodující pro jeho další rozvoj. Dalším překvapivým zjištěním bylo, že kandidáti preferovali určitou odbornost ve vzdělávání vesměs dle své vlastní profese a zkušenosti. To potvrzuje všeobecný trend stavět své názory na podporu určité oblasti vzdělávání dle toho, čím sám jsem. Opět mě to překvapuje zejména u těch, kteří mají hlubší zkušenost jak s politikou, tak zároveň se vzděláváním. Musím ale uznat, že jsem se setkal s převážně kultivovanými názory a upřímnou snahou vyrovnat se s otázkami autenticky, což se cení. Zvlášť oproti kandidátům stran, kteří se debaty nezúčastnili," píše Bohumil Kartous.