Koronavirus: Británie ve středu zaznamenala skoro rekordní počet 6178 nových nákaz, Francie více než 13 000

Průběžné zpravodajství

24. 9. 2020

- Počet nových nákaz v Holandsku dosáhl rekordu za posledních 24 hodin 2357 nákaz.









- Británie ve středu zaznamenala 6178 nových nákaz. Počet se blíží dosud nejvyššímu dennímu nárůstu nákaz v Británii (6201 dne 1. května). Avšak v Británii se nyní dělá každý den dvakrát tolik testů než tehdy. Znamená to, že v květnu zřejmě byla v Británii nákaza vyšší, protože mnoho případů zůstalo neregistrováno.- Po příjezdu do kolejí bylo nuceno odejít do karantény 600 studentů na Glasgow University. Na univerzitě bylo v prvním týdnu po příjezdu studentů identifikováno 124 nákaz. Hlavní skotský hygienik je zapřísahal, aby na kolejích nepořádali mejdany, a univerzita pohrozila, že studenti, kteří nebudou dodržovat protiepidemická opatření, budou čelit disciplinárnímu řízení.- Francie znovu zaznamenala více než 13 000 nových nákaz, a to už napotřetí za posledních šest dnů.- Belgie uvolní karanténní opatření navzdory nárůstu nákaz. Karanténa se zkrátí na sedm dní a už nebude povinné nosit všude venku roušky. Jedenáctimilionová Belgie za poslední týden registruje v průměru 1374 nákaz. Začátkem července zaznamenávala 80 nákaz denně.