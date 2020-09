Brexit: Kamionům bude zakázán volný vjezd do hrabství Kent

24. 9. 2020



Mezinárodní kamiony budou muset mít po 1. lednu 2021 oficiální povolení vjet na území anglického hrabství Kent, kde je přístav Dover, odkud se jezdí přes kanál La Manche do kontinentální Evropy. Tak vlastně vznikne hranice Evropské unie už uprostřed Anglie, potvrdil Johnsonův kamarád v jeho londýnské "vládě" Michael Gove.



Kamionisté, ať britští nebo zahraniční, kteří například pojedou z centra Anglie, nebudou vpuštěni bez "výjezdní doložky", oficiálního povolení na území hrabství Kent, pokud budou chtít mít možnost nalodit se na přívoz, jedoucí do Francie, anebo vjet do vlaku, který jezdí pod kanálem La Manche.







Britská vláda nyní poprvé oficiálně potvrdila, že zavádí "výjezní doložku pro Kent" ("Kent Access Permit", KAP). Johnsonova vláda má obavy, že jinak bude celé hrabství Kent zahlceno tisíci kamionů, které nebudou připraveny na celní prohlídky po brexitu.



"Pokud kamion nebude mít povolení ke vjezdu do Kentu, zajistí policie, pouliční kamery a další prostředky, aby tam nevjel," řekl Michael Gove.



Výjezdní doložka pro Kent bude vydávána jen těm řidičům, kteří shromáždní veškerá nová byrokratická povolení a oprávnění k cestě přes kanál La Manche. Když nebude mít kamion výjezdní doložku, bude pokutován částkou 300 liber (cca 9000 Kč).



Johnsonova vláda ovšem nevysvětlila, kdo bude povolení k vjezdu do Kentu kontrolovat. Budou na hranicích Kentu s ostatní Anglií zavedeny celní a pohraniční kontroly? Průmyslníci poukazují na to, že bude zapotřebí fyzických kontrol, aby se rozlišili ti kamionisté, kteří mají výjezdní doložku, od těch, kteří ji nemají.



V úterý varoval Michael Goven kamionisty, že pokud se nepřipraví na brexit, budou čelit frontám až 7000 kamionů v Kentu. Ředitel Asociace kamionistů Richard Burnett konstatoval, že tento průmyslový sektor "dávno ví", že v Kentu vzniknou fronty a že naléhá na londýnskou vládu už měsíce, aby proti tomu něco dělala. Vyjádřil svou zuřivost, že se Johnsonova vláda snaží svalit vinu na kamionisty. "Jak se proboha máme připravovat, když nám vláda dosud nesdělila, na co se máme připravovat?"



"Je životně důležité, aby se kamionisté připravili na nová oficiální opatření," vzkázal jim Gove.



Toto jeho písemné prohlášení rozzuřilo vedoucí představitele britského průmusly i sektor dopravnictví. Zoufale a naléhavě totiž žádají Johnsonovu vládu o podrobnosti, jaké mají dělat přípravy na brexit, bez jakékoliv vládní reakce už přes půl roku.



Podrobnosti v angličtině







