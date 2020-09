ČR: Není dovoleno zveřejňovat počty nákaz v obcích

Memorandum, respektive pokyny zaslané vlastníkem dat, tedy ÚZIS, jasně říkají, že tato jsou určena pouze pro orgány krizového řízení obcí, nejsou veřejně přístupná, nelze je publikovat na internetových stránkách a předávat médiím. Z tohoto důvodu Vám požadované informace nemůžeme poskytovat. Pokud Vám je poskytne někdo jiný, např. Vámi oslovená Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále „KHS“), je to na jejich vlastním zvážení a rozhodnutí. Ani nám však tento orgán ochrany veřejného zdraví dříve data za území města nebo obce s rozšířenou působností neposkytoval s odůvodněním, že takto rozhodlo MZ.

Veřejně publikována byla od počátku statistická data za území jednotlivých okresů, a tak tomu je doposud, a to např. na internetových stránkách MZ. Osobně jsem přesvědčen, že data za území obcí jsou opravdu důležitá zejména pro orgány krizového řízení obcí 1. stupně, jimž to v souladu s pokyny, s poučením, jak s daty zacházet, posíláme, ale zejména pro orgány ochrany veřejného zdraví, které mohou přijímat nezbytná opatření. Jsem přesvědčen, že tato vydaná mimořádná opatření jsou dostatečně medializována, a to jak provozovateli hromadných informačních prostředků, tak např. i na internetových stránkách statutárního města Pardubic, vč. povinného uveřejňování na úřední desce (pokud se jedná o dokument, který má být na úřední desce uveřejněn; v ostatních případech to však i tak publikujeme na titulní stránce webu města), což se stalo i nyní s nově vydanými Nařízeními KHS č. 1/2020 a č. 2/2020 ze dne 22.9.2020.

Pokud chcete získat Vámi požadované informace, bude nutné, aby jste se obrátil přímo na jejich vlastníka, tedy ÚZIS.

Děkuji za pochopení a s pozdravem