Nová souprava americké armády odhalí chorobu dva dny před projevením příznaků

25. 9. 2020

Asi 400 vojáků testuje zařízení určené k detekci COVIDu-19 a dalších onemocnění, informuje Patrick Tucker.

Někteří vojáci amerických ozbrojených sil nosí soupravu sestávající z hodinek a prstenu, která je může upozornit na to, že se u nich vyvíjí choroba, která se projeví za den či dva. Souprava je součástí nového systému, který postavila agentura Defense Innovation Unit (DIU) s firmou Philips Healtcare a Defense Threat Reduction Agency (DTRA).

Hodinky a prsten vyráběné firmami Garmin a Oura jsou komerčně dostupné a detegují jemné biometrické indikátory, jako drobné změny teploty pokožky. Nový algoritmus vyvinutý Philipsem na základě rozsáhlých dat od ležících pacientů může analyzovat získané údaje a předpovědět, zda nositel zařízení onemocní některou z řady známých chorob, včetně COVIDu-19.

Systém Rapid Analysis of Threat Exposure (RATE) nedokáže přesně říci, co vám je, ale umí určit pravděpodobnost na škále od 1 do 100, že onemocníte.

"Původně to nebylo určeno pro COVID-19, ale algoritmus byl vyvinut pro některé varianty SARS, z nichž jednou je COVID-19," vysvětluje Christian Whitchurch z DIU. Při vývoji byly použity údaje zhruba čtvrtmilionu pacientů nemocnic.

Díky šesti markerům dokáže zařízení poskytnout varování 48 hodin předem, většinou ještě než sledovaný pocítí příznaky.

