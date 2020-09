Donald Trump chce zaplnit uvolněné místo na Nejvyšším soudu, aby mohl zfalšovat volby

24. 9. 2020

Americký prezident Donald Trump tento týden prozradil, proč chce, aby místo po zesnulé soudkyni Ruth Bader Ginsburg na Nejvyšším soudu bylo co nejrychleji obsazeno: potřebuje totiž pomoc při zpochybnění korespondenčního hlasování v listopadových volbách.



„Potřebujeme devět soudců. Vy je potřebujete. A to kvůli milionům nevyžádaných korespondenčních hlasů, které lidé posílají. Je to podvod, je to hoax,“ říká prezident Trump, který měsíce napadá korespondenční hlasování v prezidentských volbách, třebaže k tomu nemá žádný důvod.



Trump uvedl, že protlačení jeho kandidáta (spekuluje se hlavně o zapálené katoličce Amy Coney Barrett, která má konzervativní názory na LGBT, potraty, právo nosit zbraň a imigraci) skrze republikány ovládaný Senát ještě před samotnými volbami by byla skvělá věc, a bez důkazů obviňuje demokraty, že se snaží vyvolat chaos, píše na webu commondreams.org Jake Johnson.