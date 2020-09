Jak se liší Covid od infarktu?

24. 9. 2020 / Jiří Hlavenka

Terminologické okénko (slibuju, že dám už s tou potvorou na nějaký čas pokoj).

Argumentace "neumřeli na Covid, ale s Covidem" mně přijde extrémně manipulativní - tajemně naznačuje něco, co není, nějaké lži a podfuky. Lékařská věda už tisíce let ví, že smrt je často souběh více příčin, a proto taky umožňuje lékařům zapsat do úmrtních listů až tři hlavní a až dvě vedlejší příčiny úmrtí.