Facebook možná opustí Evropu v důsledku zákazu poskytovat osobní informace uživatelů americkým výzvědným službám

23. 9. 2020





Soud Evropské unie rozhodl v červenci, že Facebook nemá dostatečné záruky proti špehování jeho uživatelů americkými výzvědnými službami



Facebook varuje, že možná odejde z Evropy, pokud irský komisař pro ochranu osobních dat uvede do praxe zákaz sdílení dat s USA po zásadním rozhodnutí Evropského soudního dvora letos v červenci, že neexistují dostatečné záruky, že uživatele Facebooku nešpehují americké výzvědné služby.



V podání soudu v Dublinu napsala právnička Facebooku, že vynucení tohoto zákazu mu znemožnilo Facebooku fungovat.



"V případě, že by byl Facebook terčem stoprocentního zákazu přenosu dat uživatelů do Spojených států," argumentovala Yvonne Cunnane, "není jasné, jak by za takových okolností mohla firma poskytovat služby Facebooku a Instagramu v Evropské unii."Facebook popřel, že je to hrozba. Argumentuje, že je to prostá realita. "Právní dokumenty, které jsme předložili vysokému soudu v Irsku, vysvětlují onu prostou realitu, že Facebook a mnoho dalších firem, organizací a služeb spoléhá na přesun dat mezi Evropskou unií a Spojenými státy, což jim umožňuje provozovat své služby. Absence bezpečného a legálního mezinárodního přenosu dat by poškodila ekonomiku a ohrozila růst podniků založených na zpracovávání dat v Evropské unii, zrovna v době, kdy se snažíme o ozdravění ekonomiky z covidu-19."Jde o nejnovější přestřelku v právní bitvě, která trvá téměř deset let. V roce 2011 začal rakouský právník Max Schrems podávat u irského komisaře pro ochranu osobních dat, který reguluje Facebook v EU, žaloby na praktik Facebookuy.Tyto žaloby začaly být brány vážně o dva roky později, když deník Guardian odhalil, že program Prism americké špionážní organizace NSA, obrovská monitorovací operace, která má přímý přístup do systému Googlu, Facebooku, Applu a dalších amerických internetových firem. Schrems podal další žalobu na porušování osobního soukromí uživatelů, která skončila u Evropského soudního dvora.Tento soud v roce 2015 rozhodl, že v důsledku existence projektu Prism je dohoda o "bezpečném přístavu", která dovolovala americkým firmám převádět z EU data do USA, je neplatná.Evropská unie se pak pokusila o novou právní dohodu pro převod dat, o takzvaný štít soukromí, ten byl také letos v červenci zneplatněn, když evropský soud znovu rozhodl, že Spojené státy neomezují špehování občanů EU.Letos v září zahájil irský komisař pro ochranu dat proces vynucování tohoto verdiktu. Komisař vydal předběžný soudní příkaz zakazující Facebooku převádět data do zahraničí.Podrobnosti v angličtině ZDE