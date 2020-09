Přesvědčí ekonomický plán Joea Bidena americké voliče?

25. 9. 2020

Demokratický uchazeč o Bílý dům se v průzkumech umisťuje před Trumpem, ale prezident je považován za silnějšího v ekonomice. Joe Biden má šest týdnů, aby přesvědčil voliče, že dokáže porazit pandemii a současně se vyrovnat s ekonomickým propadem, upozorňuje Nik Martin.

Před čtyřmi lety slíbil Donald Trump americkým dělníkům nemyslitelné. Návrat pracovních míst ve výrobním sektoru, která po takřka sto let dělala z USA největší ekonomiku světa, ale za poslední dvě dekády odcházela do Číny a Mexika.

Navzdory pochybnému úspěchu při posilování domácí výroby Trumpův protekcionistický přístup u voličů hluboce rezonoval díky lákavým heslům jako "America First" a "Make America Great Again".

Takže nepřekvapuje, že Trumpův rival Biden slíbil obnovit americkou hegemonii ve výrobním sektoru, pokud uspěje.

Ačkoliv první prioritou jeho administrativy bude pandemie, Biden tvrdí, že chce rozšířit použití protekcionistických pravidel Buy American, aby pomohl posílit domácí výrobu a vytvořit miliony nových pracovních míst, včetně automobilek.

Plány zahrnují 10 % daň pro firmy, které přesouvají výrobu do zahraničí, a zalátání děr, které pomáhají mnohonárodním firmám z USA vyhnout se zdanění zisků v zahraničí. Projekty, které slíbí obnovit a posílit domácí výrobu, dostanou 10 % daňovou úlevu.

Hlavní ekonom Moody's Analytics Mark Zandi tvrdí, že "cukr a bič" v Bidenově plánu mohou mít významný dopad, avšak implementace vyžaduje, aby Demokratická strana kontrolovala obě komory Kongresu.

Další ekonomové považují některé Bidenovy kampaňové sliby za podobně pochybné jako Trumpovy. Koneckonců mnohonárodní společnosti často přesouvají výrobu proto, aby získaly nové trhy, jako je brazilský nebo čínský. Pokud by se i vrátily - což je pochybné - znamená to, že jejich pozici na takových trzích zřejmě získá někdo jiný.

Navzdory varováním ohledně deficitu Biden plánuje federální deficit ještě navýšit o 5,4 bilionu dolarů během příští dekády. Již nyní přitom federální deficit dosahuje 16 % HDP.

Odhodlání věnovat se změně klimatu, zlepšení přístupu ke zdravotní péči, nedostatku dostupného bydlení a rasové nerovnosti je progresivisty oceňováno. Plán na obnovu infrastruktury má pomoci dosáhnout plné zaměstnanosti a největší díl nových výdajů má směřovat do vzdělání.

Velké zvyšování daní, většinou pro bohaté, by zvrátilo Trumpovy daňové škrty ve výši 1,5 bilionu dolarů a pokrylo by takřka dvě třetiny slíbených výdajů. Zbytek by měl být získán díky současné měnové politice FEDu s takřka nulovými úrokovými sazbami.

Někteří analytici poukazují na takřka zdvojnásobení daně z výnosu kapitálu - nejvyšší v dějinách USA - které podle nich vyvolá velký výprodej na akciových trzích.

