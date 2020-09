Covid, covid, covid, ještě jednou covid

14. 9. 2020 / Jan Molič



Už půl roku denně táž masáž, popis očividné situace, tolikrát již popsané, přesto dál popisované. Kdyby se z textů dala generovat elektřina, mohli bychom splnit emisní limity. Novináři tu samozřejmě nejsou od toho, aby věci řešili. Mají na ně poukazovat. Přesto si dovedu představit, že dobrou novinařinu dělá ještě něco víc; kompletní analýza problematiky, včetně nabízení řešení.





Očekávám, že se dozvím nejen fakta, kde kdo zemřel a o kolik to bylo víc než včera, ale také, jaká je prognóza? Co bude za půl roku? Pravděpodobnost vývoje A a vývoje B? Čili má moje máma držet naspořenou hotovost na účtě nebo ji má radši "otočit" do rekonstrukce koupelny dřív, než jí to sežere inflace? Mám si obnovit živnost? Kdy zase zavřou hranice a nepřijdou mi objednané díly? Tak se ptají lidé. To zajistí Blistům návštěvnost.



Jsou věci, které jsou predikovatelné lépe a věci, které hůře. Finanční stránku lze určitě odhadnout dobře. Přesto běžný člověk, jelikož není finanční analytik, uvažuje jen na základě rad zástupu prognostiků, kteří zahlcují internet svými názory a každý říká trochu něco jiného. Člověk nemá kapacity, ověřovat si, zda jde jen o jejich osobní pocit nebo zda to mají podložené fakty? A jak jejich prognózy vycházaly v minulosti? Říkají vůbec pravdu nebo záměrně mlží, aby sami nepřišli o majetky?



A co politici? Chlácholí nás, předstírajíce neschopnost a chaotičnost, nebo moc dobře vědí co se chystá? Vždyť měnová reforma v roce 1953 byla plánována půl roku dopředu, avšak prezident Zápotocký ještě pár dní předtím konejšil národ, že nic takového nepřijde. Investigativci by určitě mohli zjistit, co se šušká ve vysokých kruzích. Uvnitř ANO musejí existovat insideři, kteří vidí Babišovi pod ruku. I tehdy, pokud politici opravdu nevědí co činí, tak na základě toho lze také provést konkrétní prognózu budoucího vývoje. Totiž objednat 50 kg obilí a luštěnin.



Zajímaly by mne názory lidí z praxe. Ředitelů firem. Jak hodlají reagovat? Do čeho investují? Zjistili bychom třeba, že řada z nich situaci vidí jako příležitost a nikoli pouze negativně. Mnohé obory, které dosud nedostaly šanci, zažijí boom. Budou to řemeslníci? Elektrikáři? Ajťáci? Precizní 3D tisk? Robotizace? IoT? A jak konkrétně?



Dále naši odborníci. Jak je možné, že virolog říká opak toho co epidemiolog? Na základě čeho? Vyslovují se k pravděpodobnostem nebo do toho míchají své pocity, čímž vznikají jejich jasné, byť opačné prognózy? A vůbec, do jaké míry jsou to odborníci, pokud k vědě přistupuje nekriticky? (A mohli bychom se navíc ptát, do jaké míry jim jde úplně o něco jiného - být neustále viděn - což by byla spíš otázka na jiné odborníky z oboru psychologie a psychiatrie.)



A konečně, zajímalo by mne srovnání situace v jiných státech, které k covidu přistupují odlišně. Jak řeší nemoc v Brazílii, Bělorusku a Švédsku? Mají tam plné márnice? Nestíhají operovat kýly? Lze se u nich inspirovat ať už negativně nebo pozitivně?



Právě to by mělo být smyslem dobré novinařiny. Nabídnout zevrubný průřez tím vším. Strukturovat a prioritizovat. Jinak se informace na člověka valí všechny naráz a všechny pouze s naléhavou prioritou.

