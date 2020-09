Boj s koronavirem po česku

10. 9. 2020 / Jiří Hlavenka

Současně je potřeba nahlas říci, že jedinou zodpovědnou osobou za to, co z toho bude - a zdůrazňuji, v dobrém i ve zlém - je Andrej Babiš. Nerozhoduje kolektivně krizový štáb, neboť byl rozpuštěný, rozhoduje pouze AB. Epidemiologové jsou vyhozeni nebo odešli sami, ministr zdravotnictví je, omlouvám se za to, protože jinak je mi sympatický, v tomto jen panáček. Vše rozhoduje AB, protože on ani jinak neumí jednat. AB jedná v rozporu s tím, co říkají epidemiologové, v rozporu s tím, co doporučují odborné lékařské a epidemiologické orgány a instituty na evropské i světové úrovni.



Tím, že dává Covidu Babiš volný průběh, vlastně nepřímo říká, že to je chřipečka a není se čeho bát. Ano, jistě není úplně vyloučeno, že to je teď už jenom chřipečka, ale pak by to měl říci přímo: necháme to projít populací, jenom uchráníme naše staré a nemocné. Rozhodl jsem to takto.

Jistým problémem je, že dnes už asi žádná země na světě (chvilku si to mysleli třeba v Brazílii a ve Velké Británii, ale brzy je to přešlo) si nemyslí, že to je chřipečka, takže očekávejme brzké zavření hranic ze strany všech našich sousedů.

Zde dávám premiérovi zadarmo jednu dobrou pí ár radu: jednejme proaktivně a zavřeme ty hranice my jako první, aby naši promořující se populaci nekontaminovali zdraví Němci, Rakušané a Slováci, protože přece nám nebude žádný skopčák rozhodovat o zavřených hranicích. Tato země je naše a Cizince v naší krásné zemi nechceme a rozhodneme si o tom suverénně, svéprávně a svobodně sami. Dva procentní body od okamurovců a trikolorovců jsou doma.



Zavření hranic samozřejmě bude znamenat další ránu ekonomice, exportu a importu, to jenom tak na okraj, protože zahraniční firmy to u nás zaseknou. A jestli Babiš skutečně přemýšlí tak, že to vydrží bez opatření do voleb, aby je vyhrál, a po nich to tvrdě zařízne tak jako v březnu (protože už nebude zbytí, navíc začne nastávat sychravý podzim, přesun lidí do vnitřních prostor atd.), pak je to ještě větší šílenec, než jsme si mysleli.



Máme-li vládu šílence, musíme to být my, občané, kdo se začne chovat rozumně a zodpovědně. Není zbytí.