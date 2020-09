Řídit stát jako gambler

14. 9. 2020 / Karel Dolejší

To se přece v běžném životě stává každý den, že rakovina sama vycouvá, zápal plic to náhle nevydýchá, artróza odejde ke všem čertům, ucpané tepny se z ničeho nic uvolní. Ale copak individuální případy zázračného uzdravení - zejména se tohle stává v masovém měřítku, jako hromadně se vyskytující jev vykazatelný ve statistikách, co říkáte?

Říkáte, že ne? Že šance vyhrát takovou sázku se limitně blíží nule?

Slušně informovaný laik mohl vědět již někdy v květnu, že na podzim zřejmě přijde druhá vlna pandemie, na kterou je absolutně nezbytné se připravit. Varovali před ní zahraniční i domácí experti. Stačilo je brát trochu vážně.

Premiér tohle ale buď nevěděl, nebo dokonce vědět ani nechtěl. Vždycky přece ví všechno líp než ti, kdo mají jiný názor než jeho vlastní.

Člověk, který sám sebe napasoval do vedení jedenácti vládních týmů, postrádá kompetenci slušně informovaného laika.

Kdyby českou reakci na koronavirus řídila knihovnice z Horní Dolní schopná rozeznat expertní vědecké vyjádření od senzacechtivých plků všelijakých pekových či od hloupých konspiračních teorií, byl by na tom stát z hlediska pandemie mnohem lépe než dnes.

Stát, který holdingové nemehlo Babiš řídí jako Jára Cimrman.