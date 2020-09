Nezaspali jsme „něco“ s tím parazitickým „Covidem-19“?

27. 9. 2020 / Miloš Dokulil

V rámci té tehdy ještě „první vlny“ vytčené pandemie se ovšem hledaly různě rozmanité cesty, jak dalšímu šíření nebezpečného viru zabránit. Je zde pochopitelné, že na obecné úrovni riziko nakažení nebylo a není obdobné pro veškerou populaci bez ohledu na věk; a nebývá pro všechny lidi stejné ani v průběhu dne podle nějakého globálního klišé. Pokud opětovně zvažujeme možný přenos nákazy z člověka na člověka, pak zvýšené riziko od počátku bylo a zůstalo na místech zvýšeného nahromadění osob, ať již v dopravě, při nákupech, ve školách nebo při sportovních akcích; aniž bychom zapomínali na náboženské, kulturní či politické akce. Zvýšené riziko nákazy ovšem postihuje především hned lékařský a doprovodný zdravotnický personál. O tom všem dobře víme. Zůstává zřejmě záhadou, jak bylo možné při pokusech o uvolnění těch hygienicky nezbytných pout hned myslet taky třeba na restaurace a bary s těmi velkorysými úlevami kolem jejich provozu, včetně otevírací doby do pozdních nočních hodin. (Moc neomílejme, co tak dobře už víme.)

Ne že by u každého člověka nákazou postiženého měl průběh onemocnění týž ráz. Nedochází vždycky k postižení jen dýchacího systému! Na nákazu umírá méně než 1 % postižených (ne ale jenom vesměs „důchodci“!). Dosud se ovšem dost spolehlivě neví, jak dlouho bezpečně zůstává vůči opětovné nákaze imunním ten, kdo byl předtím koronavirem nakažen. To je třeba ověřit, už kvůli spolehlivosti možné injekční aplikace ochranných látek před touto pandemií, což ještě nemáme k dispozici.

ČR má instituce, pravidla i pracovníky, kteří mají s tou pandemií už slušnou řadu zkušeností. Ne že by bylo jejich vinou, že teď – dva týdny po sobě – se nám v ČR počet nových onemocnělých koronavirem „vlnovitě“ nemálo zvýšil (o „reprodukčním číslu“ a jeho praktických dopadech nemluvě). Možná taky teď nediskutujme o tom, že (a jak) vláda zajistila pro důchodce roušky; i když rozmanité doprovodné úvahy na téma možného ovlivňování významné skupiny potenciálního voličstva vyloučit nelze. Neoddiskutovatelně problematické ovšem bylo, že a jak došlo k uvolnění řady restrikcí, když se mohlo zdát, že v ČR již žádná „druhá vlna“ nehrozí.

Co mi ovšem stále nemálo vrtá hlavou, je okolnost, že Čínská lidová republika („ČLR“), nejlidnatější stát světa, v němž se ta virová nákaza objevila nejdříve, je nyní – k 25. září – až na 41. místě tabulky celkem koronavirem nakažených (s 90 441 doloženými/nahlášenými případy)! Již jsem psal (v přechozím svém příspěvku do BListů: Závažné varování V. Klause před „zacyklením“ koronavirózními informacemi (2. zastavení) ), že ČR vykazuje v té evidenci 61 318 virem postižených (tj. plné dvě třetiny toho čínského stavu; aniž bychom teď chtěli porovnávat celkový počet obyvatel v obou zrovna zmíněných státech). Pokud ovšem Peking uvádí, že nové Covid­­­-em 19 postižené žádné Čína nemá, je s podivem, že zatím zřejmě okolní svět přijatelně netuší, jaká konkrétní opatření byla v ČLR nakonec uplatněna, aby hned ve Wu-chanu – jako původním centru výchozí koronavirové nákazy – byly podmínky k dalšímu šíření epidemie tak rychle zcela vymýceny; což bylo hlášeno jako triumf již v březnu 2020.

Nelze samozřejmě vyloučit autoritativnější postupy k likvidaci epidemie. Pokud se u nás již objevily hlasy, že nošení roušky by mělo být jenom svobodným aktem každého jedince (jak se to třeba taky pro injekční praxi mnohde ve světě hlásá), tak to je „svoboda“ naruby, protože si nemálo nezodpovědně (ne-li přímo ignorantsky) bere do zástavy a na zodpovědnost neukázněného občana snadnější přenos nemoci z vlastní osoby či rodiny na další jedince v okolí.

Pokud ovšem ČLR opravdu epidemii zcela zastavila, její praxe by inspirací a poučením pro okolní a zatím trpící svět být měla (byť možná s některými omezeními danými odlišnou tradicí života jinde mezi námi). Anebo ne? (Kdo to žádoucí poučení vůbec brzdí?)