Demonstranti v Sýrii požadují Asadův pád v důsledku katastrofální hospodářské krize

12. 6. 2020





Ve městě v režimem ovládané Sýrii se o tomto víkendu konají nové protesty: sílící hospodářská krize v Sýrii drasticky postihuje i ty nejloajálnější Asadovy stoupence. Poprvé to vážně ohrožuje Asadovu moc.



Potraviny jsou nyní dražší než kdykoliv během celé devítileté války. Vyvolává to protesty připomínající demonstrace Arabského jara v roce 2011. Konaly se tento týden v údajně provládním městě Sweida.

"Nechceme žít, chceme důstojně zemřít!" a "Ten, kdo způsobuje hladomor svého obyvatelstva, je zrádce!" skandovali demonstranti po řadu dní v tomto městě na jihu Sýrie o požadovali Asadův pád. Další demonstrace se bude konat v sobotu.Asad má v současnosti vážné problémy na mnoha frontách, včetně hrozby koronaviru, řeší také konflikt s nejbohatším Syřanem, svým bratrancem Ramim Makhloufem, a snaží se plnit vzájemně protikladné požadavky svých spojenců v Moskvě a v Teheránu.Zdaleka největším Asadovým problémem je však finanční chaos v sousedním Libanonu, který způsobil naprostý pád syrské ekonomiky. Nové americké sankce, které mají vejít v platnost příští týden, budou také zdrcující.Surská libra tento týden drasticky poklesla na 3500 syrských liber za dolar, přestože na začátku roku byl kurs 700 syrských liber za dolar. V důsledku toho se drasticky zvýšily ceny základních potravin, jako je mouka, cukr, rýže, a ceny léků a potraviny a léky jsou stále obtížněji k mání.Více než 80 procent Syřanů nyní žije pod hranicí chudoby zatímco děti činitelů režimu se na Instagramu vytahují fotografiemi svých sportovních automobilů, šperků a nejnovější domácí digitální technologie.Ve čtvrtek vyhodil Asad svého premiéra Imada Khamise, ve snaze utlumit zuřivost veřejnosti, ale i v asadistických baštách, jako je pobřežní město Latakie, začínají lidé otevřeně kritizovat korupci režimu. Veřejné osobnosti včetně poslanců, podnikatelů a příslušníků armády v posledních týdnech otevřeně kritizovaly politiku Asadovy vlády.!Když vaše děti hladovějí, nemyslíte na diktátora, nemyslíte na to, co chce Rusko, nezajímá vás geopolitika. Obviňujete člověka, který vám vládne. A já to teď vidím každodenně, od lidí ve špičkách režimu až dolů k nejprůměrnějšímu Asadovu stoupenci," řekl aktivista Shueb Rifai. Dodal: "Asadovo největší riziko už není to, co chce Putin, nebo to, co chce Írán, nebo to, k čemu se spikly regionální mocnosti. Jsou to jeho vlastní lidi, kteří sedí v papiňáku."Mezitím v provincii Idlib, v poslední části Sýrie, kterou ovládají sunnitské opoziční skupiny, způsobil propad měny nárůst ceny chleba o 60 procent, což vyvolalo demonstrace proti Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dominantní džihádistické organizaci v této oblasti.I když se ve vzbouřeneckých oblastech už léta používá jako měna turecká lira, civilní křídlo HTS ve čtvrtek oznámilo, že začne platit platy v turecké měně, aby místní obyvatelstvo ochránilo před pokračujícím pádem syrské libry.Navzdory příměří vyjednanému mezi Ankarou a Moskvou, tento týden začala ruská letadla znovu bombardovat Idlib a okolní oblasti. Tři osoby Rusové při náletech usmrtili.Ofenzíva s cílem ovládnout Idlib začátkem letošního roku způsobila největší vyhnání obyvatelstva ze svých domovů za celou syrskou válku. Milion lidi opustilo své domovy a uchýlilo se do přeplněných táborů na turecké hranici.Podrobnosti v angličtině ZDE