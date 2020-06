COVID-19 dokáže poškodit plíce svých obětí tak, že je nepoznáte, informuje expert

16. 6. 2020





Plíce některých lidí, kteří umírají v nemocnicích po měsíci, jsou "naprosto rozložené"



Covid-19 dokáže zlikvidovat plíce lidí, kteří na tuto nemoc zemřeli, v takovém stavu, že je nepoznáte jako plíce, sdělil profesor kardiovaskulární vědy v Dolní sněmovně.



Nemoc vyvolává tak obrovské poškození u lidí, kteří strávili v nemocnici déle než měsíc, že jde o "naprostou likvidaci architektury plic", konstatoval profesor Mauro Giacca z King's College v Londýně.



Vědec studoval pitvy pacientů, kteří zemřeli v Itálii po 30 - 40 dnech na jednotkách intenzivní péče a zjistil, že v plicích přežívá obrovská míra viru a buňky plic jsou podivně navzájem slité."To, co objevujeme v plicích lidí, kteří byli nemocní déle než měsíc, než zemřeli, je něco úplně jiného než normální zápal plic, chřipka či virus Sars," konstatoval profesor. "Vidíte masivní trombózu. Je to naprostá likvidace architektury plic. V některých případech ani nepoznáte, že to bývaly plíce.""Existuje velké množství velmi velkých slitých buněk, které jsou pozitivní na virus a mají až 15 jader. Jsem přesvědčen, že toto vysvětluje výjimečnou patologii COVIDU-19. Toto není nemoc, způsobovaná vire, který by usmrcoval buňky."Podrobnosti v angličtině ZDE