Andrzej Duda: "Homosexualita je horší než komunismus!"

15. 6. 2020

Duda je kandidátem strany Právo a spravedlnost, která je právem obviňována z likvidace demokracie a zákonnosti v Polsku, poté, co tam r. 2015. vyhrála volby. Strana PiS často útočí na práva homosexuálů a na to, co nazývá "ideologií LGBT". Tato rétorika je populární u jejích stoupenců a v polské katolické církvi. Nikdo neřeší pedofilii kněží.Duda odmítá podporovat homosexuální sňatky či možnost pro homosexuální dvojice, aby adoptovaly děti, protože je to prý "cizácká ideologie". Duda chce také zakázat "šíření ideologie LGBT" ve školách a ve státních institucích - to je jazyk, který připomíná nechvalně známý ruský zákon zakazující tzv. "homosexuální propagandu".Strana Právo a spravedlnost silně usiluje o to vylíčit Trzaskowského jako protipolského radikála. Provládní časopisprávě zveřejnil na titulní stránce Trzaskowského s duhovou páskou na paži a černou kápí a s nápisem "extremistický kandidát".Jacek Karnowski, šéfredaktor časopisutvrdí, že Trzaskowski se jako primátor Varšavy "snaží zavést ideologii LGBT do škol a do veřejného života". Dodal, že strana Právo a spravedlnost se zaměřuje na boj proti "LGBT ideologii", protože "to rezonuje na emocionální úrovni" s velkou částí polského obyvatelstva.Vláda a církevní představitelé srovnávají "LGBT ideologii" s komunismem, nacismem a morem. Krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski ve čtvrtek odsoudil "cizácké ideologie, které ochromují instituci manželství a rodiny".Propaganda má dopad. V loňském průzkumu veřejného mínění označili muži pod čtyřicet jako největší hrozbu Polsku "hnutí LGBT a genderovou ideologii".Polsko v poslední době omezilo uzamčení země, i když počet denních infekcí v současnosti roste rychleji než v květnu.Podrobnosti v angličtině ZDE