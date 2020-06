Nedělejte víc, než musíte. Koronavirus se šíří a někteří poslanci jsou rovnější než jiní

Mezitím v Absurdistánu 131:

10. 6. 2020 / Tomasz Oryński

Avšak navzdory novému nárůstu nákaz, prezidentské volby se konat budou. Ústavní experti ovšem poukazují na to, že vzhledem k tomu, že se prezidentské volby původně plánovaného 10. května neuskutečnily, měli bychom nyní počkat, až funkční období Andrzeje Dudy skonči, protože to by poskytlo pro uspořádání voleb právní důvod.













Tento neférový manévr ovšem jen lidi rozzuřil, takže Trzaskowski naprosto neměl problém nashromáždit několikanásobek podpisů, které potřeboval - jen ve Velkopolském vojvodství získal 142 000 podpisů!

Mezitím musí mít ministr zdravotnictví ochranku, poté, co vyšlo najevo jeho podnikatelské čachrování v rámci pandemie, protože dostává výhrůžky smrtí . Opozice také požadovala pro něho hlasování o nedůvěře. Když mluvila opoziční poslankyně Barbara Nowacka z Levice, poslanci strany Právo a spravedlnost stáli ve vládních lavicích obráceni k ní zády a nahlas hovořili a smáli se.





Vzhledem k tomu, že předseda parlamentu (ze strany PiS) na to nijak nereagoval, Borys Budka z Občanské platformy se postavil a požadoval od Kaczyńského a jeho stoupenců, aby projevili určitou míru respektu. Předseda parlamentu ho okamžitě začal volat k pořádku, zatímci poslanci strany Právo a spravedlnost, křičící na Budku, byli pro předsedu parlamentu neviditelní.







Náměstek premiéra Gliński označil návrh rezoluce od opozice za "drzost a skandál" a Jarosław Kaczyński se vyjádřil, že "tento parlament dosud ještě nikdy neviděl tak sprostou chátru!" Přesto, že tím porušil pravidla logiky, neměl tíám na mysli sebe a své kolegy. Samzřejmě na to opět předseda parlamentu nereagoval, který navzdory žádostem od Nowacké, aby udělal pořádek, umravňoval dál je zuřící opoziční poslance.

Celou situaci můžete zhlédnout zde:







A Napiórkowski by si měl dát velký pozor. Lidé, kteří dělají více, než se od nich očekává, se dnes mohou lehce dostat do průšvihu. Ředitelka kulturní instituce v Lanckoroně byla vyhozena z místa právě za to. Vzhledem k tomu, že bylo to centrum kvůli pandemii uzavřeno, zorganizovala dobrovolníky, aby šili roušky. Vyhozena z funkce byla, protože "překročila své pravomoci". Její kolegyně ze Świebodzice má podobné problémy, ta je obviňována, že porušila předpisy proti pandemii, protože si několik lidí přišlo pro roušky zadarmo do instituce, kde ona pracuje - navzdory tomu, že se mělo dodržovat sociální distancování.Pro nikoho nebude překvapením, že ti, kteří se dožadují toho, aby byly tyto ženy vyhozeny z práce, jsou v obou případech místní aktivisté strany Právo a spravedlnost. Strana PiS má zjevně problémy se skutečností, že je všem jasné, že její reakce na pandemii není tak dokonalá, jak se původně zdálo, a tak se snaží potlačovat jakoukoliv občanskou iniciativu, aby mohla tvrdit, že jsme všichni byli zachráněni čistě v důsledku vládních akcí. Ale byli jsme?Polská vláda nedávno ukončila uzamčení země. V den, kdy toto píšu, v pondělí 8. června v noci, Polsko zaznamenalo 599 nových nákaz - to je nejvyšší dení počet od začátku epidemie a je jeden z nejvyšších v EVropě. Většina nových případů je ve Slezsku, v regionu známém svými uhelnými doly, které produkují s obrovskými státními dotacemi drahé uhlí, které nikdo nechce. Horníci dostali, jako obvykle, všechno, co chtěli, a tak budou i nadále dostávat 100 procent svého platu , i když nepracují a doly zůstávají uzavřeny.Není divu, že má strana Právo a spravedlnost pocit, že byl Andrzej Duda zatlačen do defenzívy. Jeho kampaň zrychlila, ne ale bez chyb. Během jeho setkání s Asociací venkovských žen v Urszulinu musely být ženy přivezeny autobusy ze vzdálenosti více než 100 km, protože se zjistilo, že místní ženy nejsou "dostatečně nadšené" . Při jiné příležitosti navštívil Andrzej Duda "staveniště nového mostu přes řeku Vislu". Bylo docela trapné sledovat, jak on a další potentáti stojí na břehu řeky a dívají se na ni tam, kde se absolutně nic neděje, navzdory tomu, že premiér Mateusz Morawiecki přislíbil, že stavba mostu začne, už před dvěma lety. Jiná z vlajkových investic strany Právo a spravedlnost - stavba obrovské uhelné elektrárna v Ostrołęka, jeden z Dudových příslibů - byla zastavena, ale až poté, co na ni byla vyplýtvána miliarda zlotých (8 miliard Kč). Mezitím Morawiecki sám v parlamentě zaútočil na Trzaskowského za jeho podporu pro práva LGBT komunity. Nediskriminovat homosexuály je podle Morawieckého "útokem na polské rodiny, na polské děti". Jiní poslanci strany Právo a spravedlnost nejsou tak mírní. Podle Tomasze Rzymowského je volba mezi Dudou a Trzaskowským volba mezi Polskem, kde je manželství svazek mezi mužem a ženou, a Polskem, kde se může uskutečnit manželství mezi mužem a kozou. Napadá mě, že by se teď velmi hodil pomlouvačný film, který o komunitě LGBT odvysílala státní televize TVP, bohužel však nařídil soud, aby ten film byl stažen z internetu a TVP ho už nesmí vysílat , dokud soud nevyřeší žalobu Kampaně proti homofobii, že jde o pomluvu.Samozřejmě ovšem není nedostatek témat, která strana Právo a spravedlnost užívá k útokům na svého politického oponenta. Už byla přece odhalena šokující informace, že Trzaskowského syn nešel k prvnímu svatému přijímání. Takže stranou PiS ovládaná státní televize TVP v té linii pokračuje. Podle vlajkového "zpravodajského" pořadu TVP je Trzaskowski "nepřítelem katolíků" a je "fascinován učením židovského filozofa" (kdysi, když se ho zeptali, zda chodí do kostela, odpověděl, 'věřím ve Spinozova Boha', že tedy "Bůh je všude"). Po tom okamžitě následoval šestiminutový video materiál, v němž se stal Trzaskowski terčem útoku, protože když byl v Zakopaném, kdosi řekl, že před lety navštívil papež Jan Pavel II Zakopané v tentýž den. To se interpretuje, jako že se Trzaskowski pokusil zesměšnit papeže. Autor se pak lehce přesunuje k tématu LGBT. Mou oblíbenou částí tohoto materiálu je, když moderátor říká něco "všech těch strašlivých věcech, k nimž dochází v západní Evropě v důsledku ideologie LGBT a ilustruje to záběreb drag queen s podtitulkem "New York, NY" (asi v minutě 4.20):Po krátké přestávce řekla Nowacka, zpět u řečnického pultu: "Už jsem slyšela několikrát, že pan předseda [Kaczyński] si myslí, že je několikrát lepší n ež my - když zašel na hřbitov, kam já jsem nesměla, protože jeho bolest je lepší než moje. Je to tentýž hřbitov, kde je pohřbena má matka, oběť havárie ve Smolensku, on měl možnost položit květiny na hrob své matky, svého bratra, a jiní to udělat nesměli. A dnes si dovoluje mě urážet a ..." a v tuto chvíli předseda parlamentu jí vypnul ḿikrofon.Pokud jste měli nějaké pochybnosti: opozice hlasování prohrála a rezoluce požadující vyslovení nedůvěry ministru zdravotnictví nebyla přijata. Proti té rezoluci strana Právo a spravedlnost zorganizovala vlastní drzost a skandál a požadovala, aby parlament hlasováním vyjádřil vládě důvěru, což samozřejmě vyhráli, a TVP se z toho mohla radostí zbláznit. Předpokládám, že zprávou příštího týdne bude kocour, jak si líže vlastní kulky.Jiné zpravodajství:- polská policie pronásledovala lidi, kteří umísťovali svíčky před americkým velvyslanectvím na paměť smrtí George Floyda Údajně to bylo na žádost velvyslanectví , , ale velvyslankyně to popřela. Naopak Polákům za vyjádření soustrasti poděkovala. - byl změněn zákon, aby se smělo v tepelných elektrárnách pálit dřevo nejvyšší kvality - má to ochránit zisky Státních lesů během pandemie, protože výrobci nábytku nekupují tolik dřeva jako normálně.- Řeku San je zapotřebí "vyčistit" tím, že se do ní pustí obrovské množství vody z přehrady. To usmrtí všechny mladé ryby. Údajně je to nutné. Jen by mě zajímalo: Jak se řeky čistily vodou PŘEDTÍM, než lidé na nich začali stavět gigantické přehrady?- Ukázalo se, že noý ministr financí zažádal o místo v jedné londýnské bance. - Vraždění divočáků pod záminkou boje proti nemoci afrických sviní přináší opačné výsledky: lovci ignorují karanténní předpisy (o tom více ZDE ) a cestují od lovu k lovu, takže máme nyní novou epidemii této choroby teď už i v západním Polsku. Vládní řešení: postřílet těch divočáků víc! I matky s malými prasátky!- Mezitím jeden divočák, který vešel do veřejného parku a postrašil tam děti, které si tam hrály, sežral jejich pirožky, ale polská policie ho propustila bez trestu. Není spravedlnosti!Ale co byste čekali. Je to Polsko za vlády strany Právo a spravedlnost. Měli byste si už zvyknout na skutečnost, že některá zvířata jsou si rovnější než jiná.