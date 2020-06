Zákazy cestování rozdělují rodiny, i když plošná karanténa je uvolňována

10. 6. 2020

Když zemřel otec Julie Sergentové, čelila palčivému rozhodování: Pokud by cestovala z domova v Japonsku, aby se zúčastnila pohřbu ve Francii, nesměla by se vrátit zpět, napsala Sara Husseinová.

V Asii dochází k uvolňování domácích karanténních opatření zavedených kvůli omezení šíření koronaviru, ale omezení mezinárodních cest v regionu zůstávají nadále přísná.

Řada zemí zakázala vstup cizincům, nebo dokonce úplně uzavřela hranice, s devastujícími důsledky pro lidi, kteří žijí daleko od rodiny.

V Japonsku mohou občané odjet a znova přijet do země. Ti, kdo přijíždějí z označených oblastí považovaných za vysoce rizikové, jsou testováni při příjezdu a musejí dodržovat karanténu.

Avšak cizinci, dokonce i s dlouhodobými vazbami nebo ti, kdo uzavřeli manželství s japonskými občany, nemohou udělat totéž.

To přivedlo Sergentovou, když její otec v dubnu náhle zemřel, do nemožné situace: Pokud by odjela do Francie, nemohla by se vrátit. "Mohla bych ztratit svou práci, svůj byt, svůj příjem," vysvětluje.

Devětadvacetileté ženě bylo sděleno, že může požádat o humanitární výjimku, ale pouhé dva dny před pohřbem to nedávalo smysl.

"Má matka byla zničena. Byla jsem jediná z rodiny, kdo nemohl přijet na otcův pohřeb," sdělila Sergentová AFP.

"Můj bratr a sestra mi popsali, jak napsali zprávu na kousek papíru a umístili mu ji do kapsy. A to bylo něco, co jsem nemohla udělat," dodala zlomeným hlasem.

