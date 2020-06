11. 6. 2020 / Jiří Hlavenka

Můj oblíbenec Prymula už zas perlí



"Systém by se zhroutil / nereálná částka". Testování, identifikování a včasné vydělování infikovaných osob mimo populaci, včasné rozpoznávání ohnisek než se rozšíří je nejlepší zbraní proti dalším vlnám koronaviru, nic lepšího nemáme.



Podle Prymuly by toto stálo "nereálnou částku" 1.2 miliardy měsíčně. Takže 1.2 miliardy měsíčně miliard povede ke "zhroucení systému" (nevím teda jakého), zatímco zatlumení ekonomiky nám už nyní udělalo zářez -500 miliard do veřejných rozpočtů, o dalších stovkách miliard škod které ponesou firmy samotné, o dalších stovkách miliard o které zchudnou občané, o stovkách tisíc nezaměstnaných nemluvě. (Zářez do rozpočtu není konečný, očekávám někdy po prázdninách ministryně přihodí dalších cca 150 miliard).