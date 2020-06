Koronavirus na Blízkém východě: Přicházejí těžké časy

11. 6. 2020

Dopady koronavirové krize byly obrovské na celém světě, a zdá se, že zvláště na Blízkém východě nastávají těžké časy. Blízkovýchodní region sužují chronické konflikty, žije zde velký počet uprchlíků, rozpadá se infrastruktura, sociální zabezpečení je chatrné – a navíc klesají ceny ropy. Pandemie je poslední kapkou, píše na webu middleasteye.net Marcos Carnelos.

Regionální ekonomický výhled Mezinárodního měnového fondu (MMF) ukazuje na negativní růst HDP téměř pro všechny země regionu. Předpokládá se, že hospodářství tamních států zažije největší propad za poslední čtyři desetiletí. Není zatím jisté, jak dlouhá a hluboká bude krize. Nicméně vysoká nezaměstnanost v kombinaci s vysokým veřejným a zahraničním dluhem nevěstí nic dobrého.

Ekonomiky Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC), které obvykle zajišťují kapitálové toky a pracovní příležitosti v méně stabilních zemích regionu, zápasí s prudkým poklesem cen ropy. Dopady pandemie a nízké ceny ropy připraví světovou arabskou ekonomiku o zhruba 323 miliard dolarů, čímž se sníží vyhlídky na pracovní příležitosti pro migranty a pomoc sousedním zemím.

Podle Světové banky se v tomto roce sníží globální platby asi o 20 procent. Spousta ekonomických migrantů může být v pokušení vrátit se zpět do své rodné země, což by zhoršilo jejich již tak vážnou situaci. Turistika – důležitý zdroj příjmů v Egyptě, Jordánsku a v Palestině – byla prakticky smetena. Dluh arabských vlád se podle MMF letos zvýší asi o 15 procent na 1,46 bilionu dolarů. Mezitím náklady na půjčky prudce stoupají. Zároveň selhaly snahy o zavedení globálního příměří v ozbrojených konfliktech.

Evropská unie by si měla uvědomit, že pro miliony lidí žijících na Blízkém východě by případný odchod do Evropy, která byla vážně zasažena Covidem-19, stále mohl být lepší variantou než setrvání v jejich rodných zemích nebo sousedních státech, kde tyto osoby nalezly dočasné útočiště. Zdi ani mořské hlídky nebudou k zachycení této lidské vlny stačit, jak ukazují nedávné zkušenosti.





Celý text v angličtině ZDE