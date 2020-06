"Každý pátý Íránec" mohl prodělat COVID-19

10. 6. 2020

Takřka každý pátý Íránec mohl být od února infikován novým koronavirem, prohlásil představitel ministerstva zdravotnictví.

"Kolem 15 milionů Íránců mohlo od počátku epidemie zakusit infikování tímto virem," prohlásil Ehsan Mostafavi, člen úkolového uskupení pro boj s COVID-19.

To by znamenalo, že virus byl "mnohem méně smrtící, než jsme my nebo svět očekávali", uvedla jeho vyjádření polooficiální agentura ISNA.

Zmíněný počet představuje 18,75 % z více jak 80 milionů obyvatel Íránu, který v úterý oznámil 74 nových úmrtí na koronavirus.

Mostafavi řekl, že uvedený údaj je odvozen ze sérologických testů identifikujících protilátky pacientů, kteří se uzdravili.

Podrobnosti v angličtině: ZDE