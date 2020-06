Trumpovo lhaní nyní americkým voličům ukazuje, že se stará ne o USA, ale jen o sebe

9. 6. 2020

Poradci prezidenta Trumpa hovoří o tom, že Trump vážně uvažuje, že pronese v televizi projev k národu o rasismu a národní jednotě. Až se přestanete chechtat, zauvažujte o vážné věci: Ukazuje to, do jak obrovské míry Trump nedokáže interpretovat, co se v současnosti v Americe děje, a může to pro něho mít fatální důsledky.



Trumpova neschopnost číst, co se děje, odhaluje Trumpovu zranitelnost, zvýrazněnou seismickými událostmi posledních měsíců - pandemií, hospodářskou krizí a nyní vlnou občanské aktivizace, jaké země nebyla svědkem přes půl století, píše v deníku Washnigton Post Greg Sargent.

Vyjevuje se toto: Trump prostě zásadně nedělá nic, co je ku prospěchu země - celé země. Tváří v tvář obrovským krizím se snaží předstírat, že neexistují, anebo nám vnucuje své lži, abychom nevěřili vlastním očím a uším, anebo ty krize zneužívá jako demagog, který se snaží vyvolávat nenávist tak, jak si myslí, že to pomůže jeho znovuzvolení.Jenže všechno to lhaní a všechna ta demagogie selhaly. Jen více odhalily Trumpovu zranitelnost.Hlavní je vazba mezi Trumpovým nezájmem o to, co je dobré pro zemi, a mezi jeho obsesivním lhaním. Právě proto, že je Trumpovi úplně jedno, co se stane se Spojenými státy, lže neustále jejich občanům o tom, jakým problémům země čelí.Od samého začátku Trump trvale lhal s cílem bagatelizovat nebezpečí pandemie, protože se obával, že by pravda znepokojila trhy a ohrozila jeho znovuzvolení. I zde je jeho neustálé lhaní důsledkem toho, že je Trumpovi jedno, co je prospěšné pro zemi.Řadě amerických voličů tohle nyní došlo. Vědí, že "Trump se stará jen o sebe" a "není to prezident, jakého jsme očekávali".Trumpovo lhaní ohledně koronaviru, že se pandemií lidé nemusejí znepokojovat, vedlo k tomu, že to nyní ohrozilo životy Američanů i jejich ekonomické přežití.Dřív Američané Trumpovo lhaní prostě ignorovali, jenže teď uvažují takto: "Nemám práci, nemám zdravotní pojištění, mám strach o život svých rodičů. Trump říká, že je všechno v pohodě."Trump vážně poškodil své šance i svými reakcemi na vraždu George Floyda.Průzkum pro televizi CNN zjistil, že Bidena nyní podporuje 55 procent Američanů, Trumpa 41 procent. Jen 38 procent Američanů schvaluje to, co Trump dělá - 57 procent s tím nesouhlasí. Z téhož průzkumu vyplývá, že 67 procent Američanů zastává názor, že americký trestní systém jedná vstřícněji s bělochy než s černochy, 60 procent Američanů si myslí, že poslat vojsko do amerických měst je neospravedlnitelné a - což je důležité - 65 procent Američanů zastává názor, že Trumpova reakce na usmrcení George Floyda byla "škodlivější".Trump se snažil podvést svou zemi ohledně toho, co je skutečnou podstatou těchto protestů, tím, že pohrozil poslat armádu na potlačení "domácího terorismu". Snažil se těchto svých lží zneužít k vyvolávání nenávisti a strachu, aby tak získal svět váhající nerozhodné bělošské voliče. Ale situaci velmi špatně interpretoval.Dalším důkazem toho je zábavný pohled na to, jak se Trumpovi poradci najednou snaží nás přesvědčit, že Trump přednese televizní projev o rasismu a národní jednotě. Jenže takový projev by byl jen absolutním lhaním - od prezidenta, který celá léta záměrně šířil nenávist, ku svému prospěchu.Podrobnosti v angličtině ZDE