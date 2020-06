Navzdory protestům, americká policie stále zabíjí 1000 lidí ročně

9. 6. 2020



V roce 2015 vznikla ve Spojených státech vlna protestů proti zabíjení občanů policií. Demonstranti protestovali v Chicagu, v Baltimore a okupovali celé týdny prostor před jednou policejní stanicí v Minneapolis. Demonstranti opakovaně protestovali v městě Ferguson v Montaně, kde bělošský policista usmrtil černošského teenagera. Znovu to vyvolalo celonárodní debatu o používání síly a o tom, jak policie zachází s menšinami.



Washington Post tehdy začal počítat, kolik lidí policie střelbou usmrcuje. Do konce roku 2015 policisté usmrtili téměř 1000 lidí.

Když se proti tomu protestovalo v mnoha americkým městech, někteří politikové přislíbili, že zreformují to, jak policie používá síly.Jenže se nic nezměnilo. I v následujících letech každý rok policie zastřelila téměř tisíc lidí.Od začátku roku 2015 do nynějška americká policie zastřelila 5400 osob.Počet lidí usmrcených policií zůstal stejný, bez ohledu na měnící se míru zločinnosti, na změnu ve vedení policie či na celonárodní úsilí zreformovat systém trestní spravedlnosti.I uprostřed letošní koronavirové pandemie, kdy byli lidé doma v karanténě, do prvního týdne června 2020 policie zastřelila 463 osob - o 49 lidí více než v roce 2019.Drtivá většina osob zastřelených americkou policií je ozbrojena. Téměř polovina z nich jsou běloši. Většina těchto úmrtí nevyvolává vůbec žádnou pozornost.Protesty vyvolávají jen případy, kdy policie střelbou usmrcuje neozbrojené lidi. Od té doby, co Washington Post zaznamenává tato úmrtí, policie střílí daleko větší procento černochů než bělochů - jak ozbrojených, tak neozbrojených.Nicméně počet lidí zastřelených policií je relativně nízký, vzhledem k tomu, že v USA je každoročně střelnými zbraněmi zastřeleno téměř 40 000 osob. Statisíce amerických policistů nikdy ve službě nevystřelily.Když dojde v USA ve střelbě, vedení policie často argumentuje, že policisté tváří v tvář smrtelné hrozbě musejí dělat rozhodnutí ve zlomku vteřiny na ochranu sebe i druhých lidí. Policie hlídkuje v zemi, kde je téměř tolik střelných zbraní, jako mají Spojené státy obyvatel, a nikdy nevědí, kdy na ně někdo začne střílet.Podrobnosti v angličtině ZDE