Nesmyslně zatčení demonstranti v New Yorku jsou zadržováni za děsných podmínek

10. 6. 2020

Policisté nenosí roušky a zatčeným jejich roušky zkonfiskovali. Zatčení jsou nacpáni do špinavých policejních cel bez sociálního distancování.







Mnozí demonstranti byli zatčeni za naprosté pitomosti. Na některé se policisté prostě vrhli, zatímco demonstranti klečeli na ulici, strhli je na zem a dali jim pouta. Jeden demonstrant byl zatčen proto, že si stoupl na trávník, aby mohl lépe natáčet.



Demonstranti v New Yorku, kteří byli z nesmyslných důvodů zatčeni a jsou vězněni už 48 hodin, jsou zadržováni za "děsivých" podmínek bez roušek, bez jídla a bez vody, konstatují právníci.Do čtvrtka bylo v New Yorku zatčeno více než 2000 lidí - pětina všech zatčených v USA. Jsou obviněni, že se protivili zatčení, že se chovali neukázněně a že porušili zákaz vycházení, který byl nyní už zrušen.Právníci poukazují na to, že newyorská policie nezveřejnila počet zatčených, a že zatčeným upírá právo na telefonát, takže se jejich přátelé a příbuzní obávají, co s nimi je, zda jsou naživu.Podrobnosti v angličtině ZDE